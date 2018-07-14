Кебаб и кальян под звуки арабских песен в сердце Москвы

Арабские болельщики на Чемпионате мира по футболу создают восточную атмосферу на улицах и площадях российской столицы, привлекая внимание россиян и иностранцев к арабской культуре и ее достоинствам и тем самым бесплатно продвигая туризм в свои страны.

Поездка в Москву не будет полноценной без визита на Арбат, старейшую улице в российской столице, известную как «улица музыки и искусства». Согласно русской поговорке, если вы хотите насладиться жизнью и музыкой, то вам на Арбат.

С момента прибытия на ближайшую к Арбату одноименную станцию метро гость столицы понимает, что впереди его ждёт увлекательная прогулка, которая навсегда останется в его памяти. В переходах метро, ведущих к знаменитой улице, и у его выходов можно встретить музыкантов, каждый из которых играет на своём музыкальном инструменте и стремится впечатлить прохожих и привлечь их внимание.

Один из них играет на саксофоне и движется в такт музыке, другой играет на гитаре. Вокруг них собираются люди: кто-то аплодирует, кто-то пританцовывает, в то время как другие сливаются с атмосферой и начинают танцевать по одиночке или группами.

Чем ближе к улице вы находитесь, тем больше музыкантов и прохожих вы встретите. На каждом углу этой длинной улицы звучат своя музыка и песни.

Пока тут играет классическая музыка и звучит традиционный репертуар, в другом месте можно услышать сольное исполнение или выступление рок-группы, и вокруг каждого из музыкантов собирается толпа зрителей, которые получают удовольствие от любимой музыки.

Внезапно по громкоговорителю перед сувенирным магазином начинает звучать знаменитая песня Habibi Ya Nour El Ain египетского певца Амра Диаба, за которой следует песня Inta Muallim исполнителя из Марокко Саада Лямжареда, которая достигла рекордной отметки в 640 миллионов просмотров на «Ютубе» (Youtube).

Оглянитесь и вы увидите восточные кафе: в одном подают шаурму, в другом — кальян разных форм и цветов, который приносят к столикам на террасах. Чем дальше вы идёте вдоль по улице, тем чаще можете встретить людей с восточными или арабскими чертами лица и говорящих на своём языке. На этой улице можно увидеть даже флаги их стран, развешенные на фасадах ряда зданий: небольших отелей и магазинов.

«Наше кафе было открыто почти десять лет назад и в нем можно попробовать различные блюда восточной и русской кухонь», — сказала Анна Большова , менеджер восточного кафе «Кебаб Хауз» на Арбате. Заведение привлекает большое количество российских, арабских и других иностранных посетителей, которые хотят попробовать блюда восточной кухни.

«Количество посетителей из арабских стран сейчас в два раза больше, чем обычно, поскольку тысячи человек приехали в Россию по случаю Чемпионата мира по футболу, или же речь идёт о тех, кто летом приезжает сюда на работу или в качестве туристов».

Отвечая на вопрос о том, какое блюдо пользуется наибольшим спросом, Большова, украинка по происхождению, рассказала, что это кебаб, поскольку оно знакомо жителям многих арабских стран. Кроме того, популярностью пользуется турецкий пиде, которая представляет собой пирог разных размеров с начинкой из мяса, сыра или яиц.

Что касается курения кальяна в кафе, то нужно отметить, что это никогда не было российской традицией. Как пояснила директор кафе, кальян пользуется особым спросом у арабских посетителей, которые иногда спрашивают о его наличии ещё до того, как заказывают блюда, или туристов, которые хотят попробовать что-то новое.

Мидо Мунир, египетский студент, учащийся в ОАЭ, гуляя по Арбату, рассказывает, что приехал в Россию после экзаменов как турист и в то же время, как болельщик, чтобы посетить матчи Чемпионата мира по футболу.

Он отметил, что впервые на Арбате, но уже заметил, что там царит особая атмосфера, которую создают шаурма, кальян и многое другое, и ему это нравится.

Туристы на Старом Арбате в Москве

Что касается его коллеги Ахмеда Мохаммеда Хабиба, студента бизнес-факультета, то он рассказал, что пригласил Мунира и ещё нескольких друзей в Россию в рамках туристической поездки, а также для того, чтобы посмотреть матчи Чемпионата мира по футболу.

Он отметил, что обычно они гуляют в центре Москвы, но в этот раз впервые приехали на Арбат, где увидели музыкантов и художников на каждом углу.

Салах Ас-Салем из Кувейта говорит: «Больше всего на Арбате меня впечатлило то, что здесь много восточных ресторанов, где предлагают шаурму. По его словам, идея приехать в Россию была замечательной, но в то же время проблематично найти халяльные блюда или еду, состав и происхождение которых было бы известно. Особенно это касается различных видов мяса.

Он продолжил: „Обычно я приезжаю на эту улицу ради двух вещей. Первая — это насладиться музыкой и разными видами искусства, а вторая — погрузиться в особую атмосферу, которую создают такие вещи как кальян, кебаб и многое другое“.

Виды искусства, которыми можно насладиться, посетив эту улицу, не ограничиваются музыкой всех жанров. Там можно также встретить художников, продавцов картин, а также продавцов книг, старых и новых и на разных языках, которые могут быть полезны в поездке, на отдыхе или в целях обогащения литературного вкуса.

Вдали от Арбата также можно окунуться в арабскую, восточную атмосферу, особенно возле Красной площади, где можно встретить восточные кафе: турецкие, йеменские, египетские, и заметить, что в городе нет недостатка в арабских заведениях. Есть несколько ресторанов с большими залами, которые позволяют принять большое количество посетителей, и в каждом зале есть экраны, позволяющие смотреть матчи, если болельщик не может купить билет.

»Мы импортируем продукты питания непосредственно из Ливана и Сирии, поэтому, когда попробуете блюда в нашем ресторане, вы почувствуете, что еда как будто приготовлена дома, а декор, музыка и танцы живота создают восточную атмосферу в ресторане. Что касается персонала, то в большинстве своём это арабы», — рассказывает Зияд Халяби, директор арабского ресторана, который расположен в центре российской столицы.

Тарик Аш-Шазли, менеджер другого арабского ресторана, расположенного неподалёку от Красной площади, говорит, что в заведении, в котором он работает, готовят блюда нескольких кухонь, в том числе те, есть которые арабы не привыкли.

Восточные рестораны в Москве остаются главным прибежищем для арабской общины, которой не хватает родной атмосферы своих стран, арабских болельщиков, а также иностранцев и россиян, которые ностальгируют по прекрасным дням, проведенным в арабских странах, или используют Чемпионат мира как возможность открыть для себя арабскую культуру.