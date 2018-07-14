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На Новослободской улице открылось флагманское заведение сети «Изи Паб»
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На Новослободской улице открылось флагманское заведение сети «Изи Паб» 

Kitchenmag 14 июля 2018
Фото: Kitchenmag
На Новослободской улице открылся флагманский «Изи Паб». В пятом по счету заведении сети большой выбор пивных блюд и демократичные цены на элитные сорта пива, пишет Horeca Magazine.
В меню почти сто блюд: от простых чесночных гренок с соусом блю чиз до деликатесных перепело. При этом оно интернационально: мексиканская кесадилья и жареная мойва, нюрнбергские колбаски с квашеной капустой, немецкий мясной пирог леберкезе, китайские битые огурцы и вьетнамские спринг-роллы с креветками-васаби соседствуют с окрошкой, борщом, куриной лапшой и щавелевым супом.
К пиву можно заказать крылышки со свежим сельдереем и морковью, тартар из мраморной говядины, пасту с пепперони и томатной сальсой, свиную рульку, бельгийскую пиццу фламекеш, жаровню со свининой в сливочно-грибном соусе и бургер.
По карте алкогольных напитков нового паба можно изучать европейскую и российскую историю пивоварения: здесь льют аббатское пиво из Бельгии, ледяное светлое баварское, пшеничное немецкое и отечественное крафтовое; экспериментальное и по традиционным рецептам, а также фруктовые, ягодные и редкие сорта. Классический ирландский стаут в новом «Изи Пабе» отдают за 350 рублей за 0,5 литра.
Адрес: Новослободская ул., д. 26, с.1
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