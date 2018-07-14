McDonald’s прекратил продажу салатов в 3000 ресторанах США из-за кишечной инфекции

Четверть из заболевших людей сообщили, что незадолго до ухудшения самочувствия ели салаты McDonald’s.

Продажа салатов приостановлена в 14 штатах.

Специалисты по санитарному надзору работают с McDonald’s, чтобы установить источник заражения.