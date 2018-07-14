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Вьетнамка-повар открыла видео-блог о путешествиях и еде
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Вьетнамка-повар открыла видео-блог о путешествиях и еде 

Вьетнам сегодня 14 июля 2018
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамская студентка из Австралии запустила блог на YouTube, в котором путешествует по Вьетнаму и знакомит зрителей с блюдами из разных провинций страны
В каждом регионе, который посещает Нгуен Ханх Выонг Ан, девушка рассказывает об одном блюде, которое можно приготовить из местных ингредиентов. Она показывает, как сделать салат с уткой в провинции Хоа Бинь, свинину на гриле в Мок Чау, горячий горшок с осетром в Сапе и многое другое.
В период с декабря 2017 года по июнь 2018 года девушка сделала 14 видеороликов, которые будет постепенно выкладывать в своем блоге Vuong Anh’s. Ролики длятся 5-6 минут, в каждом из них Выонг Ан говорит по-английски.
В сентябре она отправится в северо-восточные регионы, чтобы сделать новые записи.
Я хотела не просто познакомиться с интересными ингредиентами, но и уловить особые культурные черты, посетить красивые места и попробовать интересные блюда, чтобы познакомить со всем этим своих зрителей, — рассказала Выонг Ан.
Девушка поделилась, что на создание блога ее вдохновила мама — повар по профессии, автор книги «Путешествие по Вьетнаму», в которой также рассказывает о кулинарных традициях каждой провинции. Выонг Ан рассказала, что в ближайшем будущем собирается продолжить блог роликами о кухнях других стран.
Источник: Vietnam.net
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