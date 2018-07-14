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Гвардиола открыл ресторан каталонском кухни в Манчестере
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Гвардиола открыл ресторан каталонском кухни в Манчестере 

Советский спорт 14 июля 2018
Новый манчестерский ресторан называется Tast Cuina Catalana.
📸 Guardiola a ouvert un restaurant à Manchester! Le Tast 🍽 pic.twitter.com/GyrFYTMIOx
— Manchester City 🇫🇷 (@MCityFrance) 13 июля 2018 г.
— Мы рады привезти каталонскую кухню в Манчестер и стать частью потрясающей команды Tast.
Мы возвращаемся к нашим каталонским корням, с традиционной открытой кухней, где вы можете видеть и чувствовать запах кулинарии, а также чувствовать себя как дома.
Tast — это простой ресторан, где важен каждый гость, — заявил шеф-повар ресторана.
"Манчестер Сити" Гвардиолы стал чемпионом Англии в сезоне-2017/18.
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