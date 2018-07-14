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McDonald’s убрал из меню салаты из-за массового отравления
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McDonald’s убрал из меню салаты из-за массового отравления 

Пятый канал 14 июля 2018
Фото: Пятый канал
Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs прекратила продажу салатов в примерно 3 тысячах своих заведений в 14 штатах США после случаев массового отравления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Представители заведения рассказали, речь идет о ресторанах, сотрудничающих с той же фирмой-поставщиком, которая доставляла салаты в McDonaldʼs, расположенные в Айове и Иллинойсе. В ближайшее время сеть сменит поставщика салатов.
Ранее власти Иллинойса и Айовы заявили, что расследуют случаи массового заражения местных жителей циклоспорозом. Перед отравлением более ста пострадавших обедали в McDonaldʼs. После предварительного расследования выяснилось, что люди попали в больницы после употребления салатов в сети ресторанов быстрого питания.
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