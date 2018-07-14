Ресторан в Хельсинки создал блюдо Trumputin к встрече президентов России и США

В Хельсинки создали блюдо Trumputin в честь предстоящей встречи президентов России и США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Helsingin Uutiset.

Блюдо специально ко встрече Трампа Путина придумали в ресторане Kaffekievari. Trumputin состоит из выложенной на блин красной рыбы со сметаной и луком и американских панкейков с мороженым и ягодами. Блюдо останется в меню после встречи президентов, если понравится посетителям заведения. Ресторан также подчеркнул, что создание новинки не имело политического подтекста.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в столице Финляндии 16 июля.