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Ресторан в Хельсинки создал блюдо Trumputin к встрече президентов России и США
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Ресторан в Хельсинки создал блюдо Trumputin к встрече президентов России и США 

Клопс.Ru 14 июля 2018
Фото: Клопс.Ru
В Хельсинки создали блюдо Trumputin в честь предстоящей встречи президентов России и США. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Helsingin Uutiset.
Блюдо специально ко встрече Трампа и Путина придумали в ресторане Kaffekievari. Trumputin состоит из выложенной на блин красной рыбы со сметаной и луком и американских панкейков с мороженым и ягодами. Блюдо останется в меню после встречи президентов, если понравится посетителям заведения. Ресторан также подчеркнул, что создание новинки не имело политического подтекста.
Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в столице Финляндии 16 июля.
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