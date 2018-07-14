В Архангельске пройдет «Вкуснофест»

Второй ежегодный фестиваль еды «Вкуснофест» состоится 28 июля в Архангельске на Красной пристани.

Как сообщают организаторы, фестиваль пройдёт в формате городского пикника. На нём горожане узнают о концепциях и меню местных кафе и ресторанов, а также поучаствуют в кулинарных состязаниях и мастер-классах известных шеф-поваров и барменов, узнают о разных видах кухонь и смогут продегустировать приготовленные фирменные блюда и новинки. Посетителей фестиваля также ждут призы и дискотека под открытым небом.

Мероприятие начнется в 13:00 и завершится в 20:00.