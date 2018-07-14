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В Архангельске пройдет «Вкуснофест»
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В Архангельске пройдет «Вкуснофест» 

АиФ Архангельск 14 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
Второй ежегодный фестиваль еды «Вкуснофест» состоится 28 июля в Архангельске на Красной пристани.
Как сообщают организаторы, фестиваль пройдёт в формате городского пикника. На нём горожане узнают о концепциях и меню местных кафе и ресторанов, а также поучаствуют в кулинарных состязаниях и мастер-классах известных шеф-поваров и барменов, узнают о разных видах кухонь и смогут продегустировать приготовленные фирменные блюда и новинки. Посетителей фестиваля также ждут призы и дискотека под открытым небом.
Мероприятие начнется в 13:00 и завершится в 20:00.
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