Из первых уст: гости Чемпионата мира по футболу — честно о русской кухне

Скажем спасибо Чемпионату мира по футболу за небывалый наплыв туристов. Почему? Они не только ходили по матчам, но и успели проникнуться русским колоритом и попробовать нашу традиционную кухню. WMJ.ru решил воспользоваться случаем и узнал, что иностранцы думают о русской еде.

Первым делом мы просто не могли не узнать, пробовали ли приезжие болельщики борщ. Как оказалось, многие наслышаны о нем и с удовольствием отзываются о вкусе блюда. Знают иностранцы и о наших легендарных пельменях с мясом и, конечно, сравнивают их с итальянскими равиоли. Удивительно и то, что некоторые наслышаны и о пирогах, и о бефстроганов. Что же больше всего пришлось по вкусу любителям футбола, смотри в нашем видео!

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Екатерина Худякова