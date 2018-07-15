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Из первых уст: гости Чемпионата мира по футболу — честно о русской кухне
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Из первых уст: гости Чемпионата мира по футболу — честно о русской кухне 

WMJ.ru 15 июля 2018
Фото: WMJ.ru
Скажем спасибо Чемпионату мира по футболу за небывалый наплыв туристов. Почему? Они не только ходили по матчам, но и успели проникнуться русским колоритом и попробовать нашу традиционную кухню. WMJ.ru решил воспользоваться случаем и узнал, что иностранцы думают о русской еде.
Первым делом мы просто не могли не узнать, пробовали ли приезжие болельщики борщ. Как оказалось, многие наслышаны о нем и с удовольствием отзываются о вкусе блюда. Знают иностранцы и о наших легендарных пельменях с мясом и, конечно, сравнивают их с итальянскими равиоли. Удивительно и то, что некоторые наслышаны и о пирогах, и о бефстроганов. Что же больше всего пришлось по вкусу любителям футбола, смотри в нашем видео!
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Фото: Shutterstock/VOSTOCK
Видео: Екатерина Худякова
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