«Азбука вкуса» начала открывать полноценные кафе

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» начала открывать полноценные кафе на площадях, доставшихся ей от закрывшегося «Седьмого континента». Первые заведения под вывеской «АВ бистро» уже работают в супермаркетах на Смоленской-Сенной площади и Большой Лубянке — на 50 и 90 посадочных мест соответственно, рассказала "Ведомостям" руководитель управления маркетинговых проектов ритейлера Ольга Пайн.

До сих пор «Азбука вкуса» продавала в супермаркетах и компактных «АВ Daily» кулинарию со своей фабрики-кухни и организовывала тут же небольшие уголки-кафе, где купленное можно разогреть и съесть. В «АВ бистро» блюда готовятся на месте, меню создано специально для проекта, есть винная карта, уточнила Пайн.

Средний чек бистро, по словам Пайн, 800–1000 руб., открывать их планируется в знаковых местах в центре Москвы, но пока планов развивать их как отдельно стоящие заведения нет. Также «Азбука вкуса» по-прежнему планирует открыть ресторан в башне «Федерация» в «Москва-сити», говорит она: его запуск ожидается осенью 2018 г.