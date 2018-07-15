Посланник японской кухни из ресторана в Киото

По мнению Ёдзи Сатакэ (Yoji Satake), шеф-повара одного из ресторанов в древней столице Японии Киото, самое главное в японской кухне — это специальный бульон «даси», который готовится из морских водорослей и сухих хлопьев рыбы бонито. Его ресторан, доставшийся ему по наследству, называется «Минокити», он специализируется на традиционной японской кухне «васёку» и имеет более чем 300-летнюю историю.

Сатакэ готовил блюда изысканной японской кухни для мероприятия, которое проводил шеф-повар Хайнц Бек (Heinz Beck) в мае этого года в Риме. Он был награжден звездами «Мишлен». Хайнц, которого называют «революционером» в современной итальянской кухне, высоко оценил заслуги японского коллеги, заявив о том, что «наконец-то понял истинную суть „васёку“».

Сатаке был вторым сыном главы ресторана «Минокити». В то время его старший брат взял на себя управление ресторанным бизнесом, а Ёдзи работал на кухне. Хотя у него были и другие планы, поскольку он по настоянию семьи окончил университет и уже три года проработал в другом ресторане. Когда он вернулся в семейный ресторан, работать на кухне стало еще труднее из-за подозрительных взглядов от других поваров, которые сомневались, что у него есть необходимые кулинарные навыки, поскольку он был сыном менеджера ресторанного бизнеса.

Суши и роллы

Тем не менее, после разговора с другим поваром, он выяснил, что не он один испытывает трудные времена, поэтому Сатаке решил больше учиться, чтобы улучшить свои кулинарные навыки. Среди его последующих достижений было участие в проекте, который был призван сделать киотские овощи всемирно известным блюдом. Он также был шеф-поваром на ужине в знаменитом Версальском дворце во Франции.

Спустя год после того, как в 2013 году «васёку» была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО , Сатаке даже появился в документальном фильме под названием «Мечта о Васёку» («Washoku Dream»). На выставке Expo-2015, которая проходила в Милане, перед японским павильоном стояла длинная очередь, чтобы попробовать кулинарные творения Сатаке. Шеф-повар также планирует принять участие в фестивале продуктов питания в Турции в сентябре этого года, чтобы еще раз послужить японской кухне.

Фраза, которую он повесил над своей кроватью, когда в юности учился в семейном ресторане, гласит: «Я стану шеф-поваром мирового класса!».

Сатаке теперь хорошо известен во всем мире как «миссионер» «васёку».