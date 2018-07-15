Откровения официанта: как летом обманывают с напитками

Летом, выйдя на улицу, всех одолевает жажда. Поэтому многие люди спешат поскорее купить бутылку воды или подыскивают кафе, чтобы выпить что-либо прохладительное.

Мы об этом не задумываемся, но лето — это самое подходящее время для рестораторов и барменов, чтобы хорошенько подзаработать на напитках.

Осторожнее с пивом

На дворе жара, а к тому же еще и Чемпионат мира по футболу в самом разгаре. В связи с этим все усердно налегают на пиво, а бармены старательно его… недоливают. Этим уже мало кого удивишь, но такое действительно сплошь и рядом. Дело в том, что привычная многим пенка на пиве и создает тот самый недолив. Хитрые бармены всегда вспенивают пиво, получая возможность недолить. Таким же образом можно смешивать недопитое пиво со свежим. Или еще один популярный метод сделать застоявшееся пиво свежим — помешать его ложкой, напиток моментально вспенивается — и вуаля — свеженалитое пиво!

Напитки со льдом

"Лед — наше все!" — это любимая фраза практически каждого бармена. Так или иначе у любого из них может случиться разного рода форс-мажор. Разбил бутылку виски, сиропа или другого ингредиента, а может подзаработать охота. Из-за этого приходится экономить почти на всем, чтобы восполнить недостачу. В любой напиток, к примеру, «Секс на пляже» или «Маргарита», недоливают практически все — недостающее компенсируют льдом. Самого питья в стакане остается очень мало, как правило, обещанные в меню 250 мл напитка оказываются наполовину льдом. А если в меню в состав питья вписали бы лед, то и доказать уже ничего не выйдет.

Даже на моей практике был случай, когда молодая пара заказала в графине литр лимонада. В итоге они получили чуть больше трех стаканов по 200 мл, то есть 600 мл. Они даже написали жалобу, но им ничего не компенсировали, потому что в меню был указан лед в составе.

Напитки покрепче

С крепкими напитками все сложнее, поэтому алкоголь, да и коктейли лучше заказывать у барной стойки, чтобы не получить разбавленный напиток. Если же вы сидите в ресторане и хотите крепкий алкоголь, то всегда просите приносить алкоголь и лед в отдельной таре.

Еще есть и такая уловка, когда вам предлагают двойную порцию алкоголя, лучше на такое не соглашаться, потому что в таком случае персонал получает возможность еще больше на вас «сэкономить».

Совет напоследок…

Кстати, опытные официанты всегда предлагают гостям в качестве аперитива сладкий коктейль. Дело в том, что он не просто сладкий, — это настоящая сахарная бомба для нашего организма. Уровень сахара в крови повышается, что вызывает голод и желание заказать еще еды, даже несмотря на то, что вы недавно перекусили.