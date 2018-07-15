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Финальные выходные чемпионата мира по футболу подарили праздник гостям 5-го Фестиваля вьетнамской уличной еды
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Финальные выходные чемпионата мира по футболу подарили праздник гостям 5-го Фестиваля вьетнамской уличной еды 

Вечерняя Москва 15 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Суббота и воскресенье порадовали любителей вьетнамской уличной еды. Ее представили гостям посвященного ей фестиваля, который прошел уже в пятый раз.
Все желающие могли попробовать экзотические фрукты и напитки, традиционные блюда Вьетнама, поучаствовать в зажигательных флешмобах и мастер-классах для детей и родителей, примерить на себя футбольный аквагрим, угоститься мороженым и сахарной ватой, потанцевать на дискотеке, купить вьетнамские товары и сувениры, а также, конечно, посмотреть заключительные матчи Чемпионата мира по футболу на большом экране.
Изюминка фестиваля — эффектные выступления гостей из Вьетнама, которые добавят особый колорит, а кульминацией станет прямая трансляция финального матча чемпионата мира по футболу.
В ресторанном дворике каждый может погрузиться в мир вьетнамских гастрономических традиций, попробовать смузи и коктейли, приготовленные из манго, «фрукта дракона» — питахайи, маракуйи, дуриана. Также на втором этаже размещены ларьки с вьетнамскими чаями, лапшой, фруктами и косметическими средствами.
Здесь представлены самые известные вьетнамские блюда: «Суп Фо», «Том Ям», паровые булочки «Бань Бао», жаренные на гриле креветки, рисовые блины с начинками.
— Я очень люблю вьетнамскую еду. Конечно, для меня это праздник. Блюда оказались необычные и совсем не острые, даже те, которые должны быть такими. Выглядит все очень аппетитно, хочется попробовать, особенно напитки из настоящего манго, рассказала одна из посетительниц.
А к вечеру на фестиваль начали стягиваться любители футбола, чтобы успеть занять столики поближе к экрану. Кстати, здесь есть и маленькие кафе, в которых также можно попробовать вьетнамские блюда и посмотреть матчи на экранах во всю стену. Однако стоит прийти заранее и успеть занять там места.
Организаторы не забыли упомянуть, что на фудкорте проводится много акций. Например, посетителям, у которых день рождения с 13 по 16 июля, предоставляется скидка в 20 процентов на все меню от участников фестиваля.
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