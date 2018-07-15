Фирмино угостил более 200 человек пивом в ресторане своего родного города

Нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино вернулся на родину после того, как «селесао» вылетели с чемпионата мира-2018, уступив на стадии четвертьфинала сборной Бельгии (1:2).

В своем родном городе Масейо игрок «Ливерпуля» посетил ресторан японской кухни «New Hakata». Как отмечает UOL Esporte, футболист был так впечатлен атмосферой внутри заведения, чтобы угостил каждого гостя, находившегося в ресторане в тот момент. В результате Фирмино оплатил стоимость более 200 кружек пива.

Менеджер ресторана впоследствии рассказал, что Фирмино провел всю ночь в заведении, фотографируясь со всеми желающими.