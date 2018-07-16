Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать блюдо «Трампутин» 

В преддверии саммита РФ-США в одном из кафе Хельсинки создали новое блюдо — «Trumputin», передает НСН.
Отмечается, что на одной тарелке гостям будет подан традиционный русский блин с красной рыбой, сметаной и луком, а также два американских панкейка с мороженым и ягодами. Создатели кулинарного шедевра пояснили, что блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.
Представители кафе добавили, что никакого политического подтекста у блюда нет, и оно может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что придется посетителям по вкусу.
Напомним, что впреддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских ресторанах также появились блюда, посвященные этому событию. Так, гостям предлагалось попробовать «Бургер Мира» с американским острым сыром Чедер и маринованным северокорейским мясом пулькоги. Также любовь посетителей завоевали начос «Человек-Ракета» и «Эль Тампо» из местного мексиканского ресторана.