Ещё
Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать блюдо «Трампутин»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кафе в Хельсинки предлагает гостям попробовать блюдо «Трампутин» 

Газета.Ru 16 июля 2018
В преддверии саммита РФ-США в одном из кафе Хельсинки создали новое блюдо — «Trumputin», передает НСН.
Отмечается, что на одной тарелке гостям будет подан традиционный русский блин с красной рыбой, сметаной и луком, а также два американских панкейка с мороженым и ягодами. Создатели кулинарного шедевра пояснили, что блюдо включает в себя одновременно восточное и западное, сладкое и соленое.
Представители кафе добавили, что никакого политического подтекста у блюда нет, и оно может остаться в меню после встречи двух президентов, при условии, что придется посетителям по вкусу.
Напомним, что впреддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына в сингапурских ресторанах также появились блюда, посвященные этому событию. Так, гостям предлагалось попробовать «Бургер Мира» с американским острым сыром Чедер и маринованным северокорейским мясом пулькоги. Также любовь посетителей завоевали начос «Человек-Ракета» и «Эль Тампо» из местного мексиканского ресторана.
Газета.Ru: последние новости
Линда Гамильтон снова стала Сарой Коннор на первом кадре из "Терминатора-6" 30 бесплатных кинотеатров под открытым небом откроются в столице 1 августа Режиссера Юрия Томошевского похоронят на Волковском кладбище
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение