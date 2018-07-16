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Правила конкурса «Танковый биатлон»
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Правила конкурса «Танковый биатлон» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Танковый биатлон» состоится с 28 июля по 11 августа на полигоне Алабино в Подмосковье.
Конкурс «Танковый биатлон» пройдет в рамках Армейских международных игр («АрМИ-2018» на полигоне Алабино в Московской области с 28 июля по 11 августа.
Состязания проводятся в несколько этапов. В составе команды четыре экипажа (3 основных и 1 запасной), группа тренеров и обеспечивающий персонал — всего не более 20 человек.
Соревнование состоит из двух оборочных туров и финала. Первый этап будет включать в себя индивидуальную гонку на маршруте в 21 км. Второй этап состоится в формате эстафеты. В нем будут участвовать 12 команд. А в финал выйдут лишь четыре команды, показавшие самые лучшие результаты.
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