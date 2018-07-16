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В ресторане Саратова собрались Стинг, Пол Маккартни и Григорий Лепс
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В ресторане Саратова собрались Стинг, Пол Маккартни и Григорий Лепс 

Новости Саратова 16 июля 2018
Фото: Новости Саратова
Серия портретов знаменитостей украсила одно из увеселительных заведений областного центра. Саратовский художник-самоучка Гия Купрашвили написал 5 портретов «звезд» мировой поп-сцены для ресторана «Сириус».
«Коллекция картин для развлекательного центра продолжает готовиться. Майкл Джексон, Стинг, Григорий Лепс, Ани Лорак, Пол Маккартни. Картины холст, масло», — уточнил сам портретист в социальных сетях.
Портреты получились в буквальном смысле зажигательными: самобытный живописец изобразил певцов в отблесках огня. Многие пользователи отметили в комментариях, что картины очень эмоциональные и станут настоящим украшением и изюминкой заведения.
Напомним, ранее Гия Купрашвили изобразил встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом, которая должна состояться 16 июля. Пользуясь своим воображением, мастер кисти представил ожидаемое событие в мире политике.
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