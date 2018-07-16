В ресторане Саратова собрались Стинг, Пол Маккартни и Григорий Лепс

Серия портретов знаменитостей украсила одно из увеселительных заведений областного центра. Саратовский художник-самоучка Гия Купрашвили написал 5 портретов «звезд» мировой поп-сцены для ресторана «Сириус».

Портреты получились в буквальном смысле зажигательными: самобытный живописец изобразил певцов в отблесках огня. Многие пользователи отметили в комментариях, что картины очень эмоциональные и станут настоящим украшением и изюминкой заведения.