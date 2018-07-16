Продавцы кокошников и матрешек стали богаче после ЧМ-2018

В России существенно вырос оборот в гостиничном, рестораном бизнесе и рознице. Значительный рост произошел за месяц и специалисты связывают изменения с проведением Чемпионата мира по футболу.

Так, выручка отелей за эти дни увеличилась на 16%, рестораны и бары стали богаче на 6%, а продажа сувениров увеличилась аж на 54%. Минкомсвязи отмечает, что в Россию за время ЧМ прибыло более 800 тысяч иностранных болельщиков.

Эксперты подсчитали, что больше всего сувениров продано в Екатеринбурге. Здесь прирост оборота вырос на 122%. Большой спрос на подарки также был в Мсокве и Санкт-Петербурге с приростом 62% и 22% соответственно. Самыми популярными товарами среди иностранных гсстей стали матрешки и кокошники.

В Москве также значительно выросли доходы в сфере гостиничного бизнеса — на 29%, в Самаре — на 24%, и Ростове-на-Дону — на 22%. Отличились в рейтинге и города Сочи, Казань, Самара. Здесь наибольшим спросом пользовались бары, пишет Известия.

Фото: pixabay.com