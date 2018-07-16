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Продавцы кокошников и матрешек стали богаче после ЧМ-2018
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Продавцы кокошников и матрешек стали богаче после ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 16 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России существенно вырос оборот в гостиничном, рестораном бизнесе и рознице. Значительный рост произошел за месяц и специалисты связывают изменения с проведением Чемпионата мира по футболу.
Так, выручка отелей за эти дни увеличилась на 16%, рестораны и бары стали богаче на 6%, а продажа сувениров увеличилась аж на 54%. Минкомсвязи отмечает, что в Россию за время ЧМ прибыло более 800 тысяч иностранных болельщиков.
Эксперты подсчитали, что больше всего сувениров продано в Екатеринбурге. Здесь прирост оборота вырос на 122%. Большой спрос на подарки также был в Мсокве и Санкт-Петербурге с приростом 62% и 22% соответственно. Самыми популярными товарами среди иностранных гсстей стали матрешки и кокошники.
В Москве также значительно выросли доходы в сфере гостиничного бизнеса — на 29%, в Самаре — на 24%, и Ростове-на-Дону — на 22%. Отличились в рейтинге и города Сочи, Казань, Самара. Здесь наибольшим спросом пользовались бары, пишет Известия.
Фото: pixabay.com
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