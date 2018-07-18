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Гастрономический форум начался в Бурятии в рамках Недели туризма на Великом шелковом пути
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Гастрономический форум начался в Бурятии в рамках Недели туризма на Великом шелковом пути 

ТАСС 18 июля 2018
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Гастрономический форум стартовал в столице Республики Бурятия Улан-Удэ в рамках «Недели туризма на Великом шелковом пути». Как сообщила ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, форум направлен на развитие гастрономического туризма в регионе и объединит в себе народную и высокую кухню.
"У нас открылся форум «Гастрономические дороги Великого шелкового пути». Национальные культурные центры, а у нас проживают более 150 национальностей, представят свои блюда. Вторая часть форума — высокая кухня: восемь профессиональных шеф-поваров в ресторанах Улан-Удэ будут соревноваться в приготовлении бууз, хинкали, мантов, пельменей — всего, что связано с тестом и мясом. Для Бурятии важно развивать качество национальной кухни через гастрономический туризм", — рассказала Бадмацыренова.
Она отметила, что шеф-повара из Франции, Греции, Узбекистана будут проводить для жителей города мастер-классы. Также состоится пленарное заседание на тему использования местных продуктов для продвижения туризма. По словам Бадмацыреновой, мероприятия гастрономического блока доступны для всех.
"Неделя туризма на Великом шелковом пути" проходит в Бурятии до 22 июля. Она организована правительством республики совместно с Министерством культуры РФ и UNWTO — Всемирной туристской организацией при ООН.
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