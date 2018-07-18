Гастрономический форум начался в Бурятии в рамках Недели туризма на Великом шелковом пути

УЛАН-УДЭ, 18 июля. / ТАСС /. Гастрономический форум стартовал в столице Республики Бурятия Улан-Удэ в рамках «Недели туризма на Великом шелковом пути». Как сообщила ТАСС министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова, форум направлен на развитие гастрономического туризма в регионе и объединит в себе народную и высокую кухню.

"У нас открылся форум «Гастрономические дороги Великого шелкового пути». Национальные культурные центры, а у нас проживают более 150 национальностей, представят свои блюда. Вторая часть форума — высокая кухня: восемь профессиональных шеф-поваров в ресторанах Улан-Удэ будут соревноваться в приготовлении бууз, хинкали, мантов, пельменей — всего, что связано с тестом и мясом. Для Бурятии важно развивать качество национальной кухни через гастрономический туризм", — рассказала Бадмацыренова.

Она отметила, что шеф-повара из Франции, Греции, Узбекистана будут проводить для жителей города мастер-классы. Также состоится пленарное заседание на тему использования местных продуктов для продвижения туризма. По словам Бадмацыреновой, мероприятия гастрономического блока доступны для всех.