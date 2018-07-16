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Незаметная кофейня с улицы Ленина открыла второе заведение на проспекте Маркса
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Незаметная кофейня с улицы Ленина открыла второе заведение на проспекте Маркса 

ngs.ru 16 июля 2018
Фото: ngs.ru
Кофейня Brewsell заработала на первом этаже жилого дома на проспекте Карла Маркса. Это второе заведение под таким названием — первое работает уже три года на улице Ленина.
«Секретная городская кофейня», как называют её владельцы заведения, заняла помещение с торца в стоящей во дворах пятиэтажке. Так же, как и первое заведение на Ленина, которое расположено в торговой галерее «Пассаж» рядом с «Универсамом», заметить с дороги вывеску новой кофейни непросто. По стечению обстоятельств, впрочем, козырек, который достался кофейне от прежнего арендатора — банка «Восточный» — имеет почти такой же синий цвет, как логотип Brewsell.
В кофейне на Маркса доступен пока только один зал, где расположена стойка с кофемашиной и один общий стол на 6 посадочных мест. В помещении есть ещё один зал примерно такого же размера, но там пока идёт ремонт.
Кофейня Brewsell открылась в 2016 году и первоначально называлась «Интеллигенция», но владельцы почти сразу после открытия переименовали свое заведение в Brewsell (от англ. brew — варить и sell — продавать).
Особенностью заведения с самого начала стало то, что здесь используют для приготовления кофейных напитков максимально возможное количество альтернативных видов молока — соевое, кокосовое, миндальное и другие виды.
Другой необычной чертой можно считать принципиальное отсутствие в меню эспрессо. На вопрос, зачем в таком случае на кофемашине стоят маленькие кофейные чашечки, бариста ответила: «Это для нас, мы же должны понимать, из чего мы готовим напитки».
Кроме бариста в заведении на Маркса можно пообщаться с растениями — все цветы в зале имеют имена собственные и указаны на горшках.
Brewsell открылась неподалеку от «хипстерского кластера» — здания на проспекте Карла Маркса, 47, где уже работают кофейни «Академия Кофе», Organic Coffee и мясное кафе BarBQ. Последним по счёту здесь открылся итальянский фастфуд из Омска «Хочу карбонару».
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