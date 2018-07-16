Напротив «Пассажа» закрылось кафе известного московского ресторатора

Кафе-гурмэ «Воронеж», которое находилось по соседству с «Пассажем» в переулке Театральном, закрылось. Как указано в группах в социальных сетях, причиной закрытия стала недостаточная посещаемость.

— Концепция «Воронежа» не соответствует образу жизни екатеринбуржцев. И хотя у нас масса позитивных отзывов по поводу кухни, к сожалению, текущего количества гостей недостаточно для того, чтобы заведение было в плюсе, — рассказал уральский ресторатор Павел Берестовский.

«Воронеж», который работал у нас, — это «младший брат» закусочных в Москве, на Большой Дмитровке и одноименного мясного проекта на Пречистенке. Хозяином московских заведений является известный ресторатор Александр Раппопорт

«Мы привыкли работать с продукцией самого высокого класса, в данном случае это премиальное мраморное мясо, и не можем пойти на ухудшение качества, чтобы выровнять экономику. А любой ресторанный проект — это не только хобби, но и в первую очередь бизнес», — указано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».

Как пояснили Е1.RU в кафе, вчера был их последний день работы. В кафе было 75 посадочных мест. Открываться на новом месте или в новом формате «Воронеж» не планирует.

Не так давно в Екатеринбурге закрылось ещё одно заведение — ресторан Олега Ананьева «Вечера на хуторе». В январе бизнесмен выставил на продажу здание на Декабристов, где находится заведение. Покупатель нашёлся, но сохранять ресторан не захотел.