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Напротив «Пассажа» закрылось кафе известного московского ресторатора
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Напротив «Пассажа» закрылось кафе известного московского ресторатора 

e1.ru 16 июля 2018
Фото: e1.ru
Кафе-гурмэ «Воронеж», которое находилось по соседству с «Пассажем» в переулке Театральном, закрылось. Как указано в группах в социальных сетях, причиной закрытия стала недостаточная посещаемость.
— Концепция «Воронежа» не соответствует образу жизни екатеринбуржцев. И хотя у нас масса позитивных отзывов по поводу кухни, к сожалению, текущего количества гостей недостаточно для того, чтобы заведение было в плюсе, — рассказал уральский ресторатор Павел Берестовский.
«Воронеж», который работал у нас, — это «младший брат» закусочных в Москве, на Большой Дмитровке и одноименного мясного проекта на Пречистенке. Хозяином московских заведений является известный ресторатор Александр Раппопорт.
«Мы привыкли работать с продукцией самого высокого класса, в данном случае это премиальное мраморное мясо, и не можем пойти на ухудшение качества, чтобы выровнять экономику. А любой ресторанный проект — это не только хобби, но и в первую очередь бизнес», — указано в группе заведения в соцсети «ВКонтакте».
Как пояснили Е1.RU в кафе, вчера был их последний день работы. В кафе было 75 посадочных мест. Открываться на новом месте или в новом формате «Воронеж» не планирует.
Не так давно в Екатеринбурге закрылось ещё одно заведение — ресторан Олега Ананьева «Вечера на хуторе». В январе бизнесмен выставил на продажу здание на Декабристов, где находится заведение. Покупатель нашёлся, но сохранять ресторан не захотел.
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