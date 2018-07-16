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Эксперт: по итогам Чемпионата мира рестораны остались вне игры
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Эксперт: по итогам Чемпионата мира рестораны остались вне игры 

Особое блюдо 16 июля 2018
Фото: Особое блюдо
Что изменилось для столичных рестораторов в дни Чемпионата мира — на примере собственного бизнеса рассказывает владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Серегей Миронов Что изменилось для столичных рестораторов в дни Чемпионата мира — на примере собственного бизнеса рассказывает владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Серегей Миронов.
Рост выручки: нельзя сказать, что рестораны ощутили его. Во время матчей, по моим наблюдениям, люди сидели, где угодно: по домам, по стадионам, спортбарам…Но только не в ресторанах. Можно сказать, в такие дни у нашего брата была «просадка». Конечно, выручка подросла у тех, кто делал трансляции. Но позволить себе такое могли далеко не все наши коллеги. В целом же рестораторы больше пекутся о благополучии постоянных гостей. А вовсе не болельщиков. Потому-то только часть ресторанов «озаботилась» большими экранами. Небывалый рост выручки был, скажем, на Никольской, у стадионов. Там денег заработали, как за год. Своё «подняли» и рестораны рядом с отелями. Наша выручка — в сравнении с июнем прошлого года — выросла на миллион рублей (только в одном из 4 работающих сейчас в Москве ресторанов). Но напрямую связывать это с потоком болельщиков я бы не стал. Глобально в этот период стоит говорить про отток. И гостей, и средств.
Средний чек: Он, скорее, не изменился. Стандартно у нас это 2-2,5 тысячи рублей. Да и гости в ресторанах — одни и те же. Если присмотреться к спортбарам, средний чек чуть вырос. Конкретную сумму там не назову. Но их гости определенно сидели дольше. А вот в ресторане с высокой «оборачиваемостью», где столики быстро меняются, средний чек даже потерял. Ведь во время матча посадка у ресторана становится долгой, снижается та самая «оборачиваемость» стола. Чек не прокручивается и зарабатывает меньше.
Словом, более «премиальные» рестораны однозначно просели по среднему чеку. А обычно заказывающие в них дорогой алкоголь гости при просмотре игр переходили на пиво и снеки.
Посещаемость: в центре выросла. Так, в нашем (и — наверняка других) ресторанах на Тверской с середины июня по середину июля побывал, пожалуй, весь мир. Директора рассказывают: иностранцы чаще заходили на завтраки. Изменилось и число впервые пришедших. Постоянные гости с собой приводили «новичков» (в том числе, и из-за рубежа). Тем нравилось, и они заходили снова. Многие успели даже получить карты скидок. А бронировать столики в дни, когда играла наша национальная сборная, поклонники футбола начинали недели за 3. И залы всякий раз были битком. Но поговаривают, что «атаковали» иностранцы всё же чаще всего фастфуд. Поток гостей в который вырос чуть меньше, чем на четверть
Вывод: я бы сделал такой: мы недооценили эйфорию вокруг Чемпионата мира. Конечно, не все, но некоторым казалось: одного экрана для трансляции на заведение хватит вполне. В итоге хватались за голову — ЧМ вышел непредсказуемым и коллегам в спешном порядке приходилось докупать плазмы и развешивать их во всех ресторанах. Стоило предвидеть: Россия ещё покажет себя. И футбол вмиг станет предметом национальной гордости. Чуть ли не религией, когда болеют от мала до велика, от детей до пенсионерок.
Впрочем, выводы (в том числе, и финансовые) делать всё же, пожалуй, ещё рано. Подсчитано: за 3 с небольшим недели чемпионата туристы оставили в России больше 20 миллиардов рублей. Но «эффект мундиаля» в полной мере мы ощутим лишь через год. Тогда же и турпоток в нашу страну по прогнозам должен вырасти примерно на 20%.
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