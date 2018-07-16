Грусть пивных кранов. Экономика ресторанов на главной улице мундиаля

Чемпионат мира стал праздником для всех: для футбольных болельщиков со всего света, для миллионов россиян, чья жизнь на целый месяц превратилась в настоящий карнавал и, конечно же, для отельеров и рестораторов. Ранее сообщалось, что за месяц в России туристы потратили более 20 млрд рублей. 14 млрд из них пришлись на транспорт и авиаперелеты, несмотря на бесплатные поезда для болельщиков. Все остальное гости оставили в отелях и ресторанах.

Особенно в плюсе были заведения на Никольской. Про эту улицу слышали все — там от зари и до зари звучали песни на разных языках, болельщики танцевали латиноамериканские танцы, алкоголь лился рекой. Клиентов столько, что пришлось чуть ли не вдвое увеличить количество персонала, говорит менеджер кафе «Крылья Бистро» Евгения:

— Было очень здорово. Поначалу приходилось трудно, потому что мы не ожидали такого наплыва народа.

— Пришлось усилить штат?

— Конечно, у нас два лишних повара, охрана появилась здесь, два менеджера в смену, потому что народа очень много с утра до ночи.

— Хотелось бы, чтобы продолжался чемпионат или уже все, надоело? «Отдохнуть бы от них скорей».

— Я не хочу ни от кого отдыхать. Я хочу много народа! Я хочу это дружелюбие, объятия, поцелуи, знакомства. Это очень круто. Офигенная атмосфера!

— Увеличилась ли выручка?

— Увеличилась, наверное, раз в восемь, в десять выручка за день.

Занять столик на Никольской практически нереально в любое время суток, и не важно, собираетесь ли вы в дорогой ресторан, или хотите просто перехватить фастфуда. В ночь после финального матча главная улица чемпионата была заполнена до самого отказа. Было тяжело передвигаться, народ двигался медленнее, чем в метро в часы пик. Люди стояли в огромных очередях, просто чтобы подойти к барной стойке. Поэтому посреди улицы появились предприимчивые россияне, которые перепродавали им пиво по 200-300 рублей за банку, купив его в обычном продуктовом. Стоит ли говорить, что и к пивным спекулянтам вставали в очередь?

Многие заведения в погоне за прибылью даже поменяли свой график, говорит менеджер ресторана Mirmar Елена:

— Мы работаем просто в бешеном ритме, бешеном режиме. График изменился. Мы до этого работали с 12:00 до полуночи, дневной был ресторан. Но мы открылись за неделю до чемпионата буквально, а после того, как чемпионат начался, мы уже стали работать до четырех, пяти утра, иногда дольше. Гости действительно радуют, действительно видно, что люди в отпуске и что они действительно отдыхают.

— Сложно ли было с иностранцами или с нашими все-таки труднее найти общий язык?

— С русскими труднее найти общий язык, это было всегда.