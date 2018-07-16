Без паники: как заказать вино в ресторане

Впадаете в ступор, когда вам вручают в ресторане винную карту? Это руководство поможет вам сориентироваться и сделать идеальный выбор.

На первый взгляд, список вин способен показаться настоящей головоломкой. Но не волнуйтесь, есть много способов её решить.

Например, спросите совета у сомелье. Времена, когда они представляли собой устрашающих и высокомерных специалистов, давно прошли.

Сегодня, если вы знаете о своих предпочтениях и сумме, которую готовы потратить на вино, персонал ресторана обязательно вам поможет. Проблема в том, что не во всех ресторанах есть сомелье, работающий регулярно. Поэтому следуйте шпаргалке, чтобы самостоятельно разобраться в любой винной карте.

1. Проверьте винную карту онлайн заранее

Большинство хороших ресторанов предлагают на своём сайте список вин, которые есть в меню. Ознакомьтесь с ним заранее и сможете потратить больше времени на наслаждение вином, чем на его выбор. Примечание: часто вина располагаются в меню в порядке возрастания — от самых лёгких до самых тяжёлых.

2. Пользуйтесь оглавлением или маркерами, если список вин слишком большой

Есть рестораны, которые предлагают посетителям свыше шести тысяч наименований вин. Чтобы не потеряться в таком многообразии, обращайте внимание на маркеры в электронной винной карте, которую предоставляют на планшетах. Перекрёстные ссылки на сорта винограда, регион изготовления и цену, помогут быстрее определиться с выбором.

3. Бокал или бутылка

Бокал вина может стать правильным выбором, если вы пришли большой компанией и никак не определитесь, какое вино подойдёт сразу всем. Однако вино в бокале зачастую имеет более высокие наценки, и напитки для розлива могут храниться не всегда в должных условиях. Подходите к решению этого вопроса со скептицизмом. Помните, что бокал — это 1/5 от бутылки объёмом в 750 мл. А для большой компании бутылки хватит всего на четырёх человек по одной порции.

4. Не волнуйтесь о wine pairing

Ужиная, вы наверняка будете пробовать несколько блюд, заказанными на всех участников вечеринки. Вряд ли захотите заказывать вино под каждую пару. Поэтому просто не переживайте из-за этого, когда будете выбирать напиток.

5. Некоторые вина подходят к большому количеству блюд

Напитки, «подходящие ко всему», как правило, имеют высокую кислотность и умеренный уровень алкоголя. Для белых вин это рислинг, альбариньо, виньо верде, грюнер вельтлинер, шардоне. Для красных — пино нуар, итальянские барбера Д'альба или Д'Асти, вальполичелла и кьянти. Если ваша компания разделилась на тех, кто любит красное и белое, то всегда есть компромисс в виде розового вина. И хотя шампанское подходит практически к любой еде, можно остановиться на более бюджетных вариантах — кава, просекко или креман.

6. Малоизвестное вино имеет большую ценность

Незнакомый виноград или регион его производства могут стать для вас настоящим открытием по адекватной цене. Большинство ресторанов предлагают вина на основе частых предпочтений своих клиентов, поэтому настоящие драгоценности надо искать внимательно.

Попробуйте напитки из Португалии, Южной Африки, Греции или Вирджинии. Ищите такой виноград, как сильванер, блуфранкиш, менсия, гриньолино.

7. Не принимайте во внимание регион производства

Регионы, выпускающие знаменитые и дорогие вина, зачастую делают не менее вкусные, но не такие дорогие варианты. Например, белый белое бордо или пино нуар из Германии иди Аделаидских холмов из Австралии. В известных винодельческих странах всегда есть свои «регионы ценности» — Эльзас и Лангедок-Руссильон во Франции; Апулия и Сардиния в Италии. Ищите свои любимые сорта в менее очевидных местах.

8. Помните, что стоимость и цена — две разные вещи

Отличный корнас может быть потрясающе ценным, в то время как более дешёвые вина лучше избегать. Вина с низкой маркировкой не стоит покупать, несмотря на их дешевизну, в то время, как более старые вина будут стоить дорого, но и качество их будет намного выше.

9. Не будьте рабом винтажных вин

Некоторые напитки из популярных винодельческих регионов могут быть менее сильными, но более подходящими для пищи. Вина из более холодных и сложных винтажей имеют более высокую естественную кислотность и более низкие уровни pH, что позволяет им стареть дольше и грациознее.

10. Перепрыгните на вторую самую дешёвую бутылку в меню

Все это делают, потому что так можно найти вино, которое ресторан пытается распродать. Однако многие владельцы заведений гордятся качеством самого дешёвого напитка в винной карте, а его маркировка может быть выше, чем у более дорогих вариантов.

11. Знайте свои предпочтения и будьте честны сами с собой

Виноград и регионы производства могут входить и выходить из моды. Это не значит, что они вам должны нравиться, или что какое-то из них лучше или хуже. Имея чёткое представление о том, что вам нравится, выбор будет гораздо проще.