Видео: владелец краснодарского ресторана пригрозил совершить половой акт в отношении гражданского активиста

Краснодар. 16 июля — Новая Кубань. Все происходящее было зафиксировано на камеру мобильного телефона. На месте событий работали сотрудники правоохранительных органов

События разворачивались рядом с рестораном «Сенат», расположенным на ул, Красных Партизан 441. Ролик распространяется в социальных сетях гражданским активистом Алексеем Шамардиным и сообществом «Наш надзор».

Все началось с того, что гражданские активисты, фиксируя все происходящее на камеру, демонтировали специальные устройства, препятствующие парковке автомобилей на прилегающей к ресторану территории, с помощью монтировки. На здании ресторана установлена информационная табличка: «Парковка для клиентов ресторана».

Из помещения вышел мужчина, представившийся владельцем. Начался диалог между всеми участниками событий.

— Эта земля, они прилегает к территории ресторана. Эта территория частная. — Пояснил мужчина, представившийся владельцем.

Активисты попросили его предоставить документы, подтверждающие тот факт, что прилегающая к ресторану территория также находится в собственности.

— Есть документы. А ты кто? — пояснил мужчина.

Мужчина отказался это сделать, аргументирую это тем, что гражданские активисты не имеют полномочий для проверки документов, так как не являются сотрудниками правоохранительных органов или надзорных ведомств.

Далее диалог перерос в конфликт. Мужчина добивался того, чтобы гражданские активисты сняли солнцезащитные очки при общении с ним, считая, что таким способом они проявляют неуважение к нему.

Оппоненты в свою очередь настаивали на демонстрации документов.

Конфликт сопровождался употреблением нецензурной брани.

— Ты разговариваешь, как ЗК. Ты с зоны? Ты сидел, нет?— Поинтересовались гражданские активисты.

— Нет, я встречал и провожал. — ответил мужчина.

— Вот это бычок из 90-х. Хотел грамотно, культурно с человеком поговорить… — Обсуждали уже между собой активисты, когда мужчина удалился в помещение ресторана.

Далее они вызвали на место событий сотрудников правоохранительных органов. До их приезда конфликт продолжился.

— Ты будешь на коленях стоять, за мои нервы извиняться. Небритая обезьяна! — Обратился к одному из гражданских активистов мужчина, представлявшийся владельцем ресторана. Так же он обмолвился о совершении иных действий сексуального характера в отношении Алексея Шамардина.

В итоге гражданские активисты зарегистрировали заявление в правоохранительных органах с целью привлечь гражданина к административной ответственности по ст 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство) и ст. 5.61 КОАП РФ (Оскорбление).

«Новой Кубани» стало известно, что мужчина, представлявшийся владельцем ресторана, находится в следственном изоляторе . Нашему корреспонденту он пояснил, что случившееся является следствием провокации:

— Начали пихать и провоцировать. Железной трубой махали. Это в кадр не попало. Они же вырезают то, что им не нужно…

«Новая Кубань» продолжит следить за развитием событий.