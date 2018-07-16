7 лучших фильмов, вызывающих аппетит. Если вы на диете — не смотрите!

Бывают такие фильмы, которые западают в душу людям не за счёт хитросплетённого сюжета, а за счёт каких-то особенностей и деталей в самой картине. Фишкой фильмов из этой подборки является обилие вкусных и интересных блюд, запах которых будто просачивается через экран и доходит прямо до обонятельных рецепторов зрителей. Attention! Данные фильмы противопоказаны к просмотру на голодный желудок!

Пряности и страсти (2014)

Повар на колесах (2014)

Рататуй (2007)

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту (2009)

Вкус жизни (2007)

Ешь, молись, люби (2010)

Повар для президента (2012)

Пряности и страсти

В фильме «Пряности и страсти» семья эмигрантов из Индии по стечению непредвиденных обстоятельств попадает в маленький город Прованс на юго-востоке Франции. Дабы зарабатывать на жизнь они решают открыть ресторан в аутентичном индийском стиле, что категорически не нравится мадам Малори (Хеллен Миррен), которая владеет французским рестораном по соседству. Многочисленные подлянки и козни, однако, длятся ровно до того, пока Малори не понимает, что повар Хассан владеет бесподобно-тонким вкусом и легко осваивает рецепты французской кухни. Вражда выливается в битву поваров — фееричное зрелище, от которого у любого зрителя точно потекут слюнки. Огромное обилие различных интересных блюд и их эффектная готовка точно вызовут аппетит.

Повар на колесах

Всем любителям оригинального стрит-фуда обязател к просмотру «Повар на колесах»! Сюжет рассказывает о шеф-поваре Карле Каспере, потерявшем работу в известном ресторане Лос-Анджелеса. Будучи в отчаянии, Карл получает и второй шанс — друг детства отдаёт ему старый фургон, который мужчины превращают в закусочную на колёсах. Вместе с сыном и другом они готовят потрясающие кубинские сэндвичи, от которых в восторге все, даже ресторанный критик, который в начале сюжета и погубил карьеру Карла. Данная картина уж точно не оставит вас равнодушным и вызовет желание найти и отведать оригинальный стрит-фуд.

Рататуй

В мультфильме «Рататуй» маленький крыс Реми отличался от своих сородичей тем, что с детства имел утончённый вкус и не лазал по помойкам как остальные крысы. Его золотая мечта — стать поваром в изысканном ресторане и радовать посетителей утончёнными блюдами. Но, в силу своего крысиного происхождения, исполниться этой мечте было не суждено, хотя Реми очень любил заглядывать в рестораны и подворовывать остатки кулинарных шедевров для пропитания. В один из таких рейдов Реми встречает юного и неумелого повара Лингвини, который спасает крысёныша. Ребята решают работать в тандеме и создают лучшие блюда за всю историю ресторана, потрясая вкусовые рецепторы разбалованных парижских гурманов.

Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту

История фильма «Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту» увлекает с первых секунд. Джули Пауэлл ( Эми Адамс ) работает в центре помощи пострадавшим от теракта 11 сентября и в и душе мечтает стать писательницей. Вместе с мужем она переезжает в новый город, и вдохновленная кулинарной книгой «Осваиваем искусство французской кухни» ставит перед собой цель: за 365 дней освоить и приготовить 524 блюда из книги. Вместе с тем во Франции развивается история Джулии ( Мерил Стрип ) — автора кулинарного бестселлера. Шедевры французской кухни рождаются прямо на глазах у зрителей, что просто не может не вызывать аппетит. Малиновое желе и лобстер Термидор заденут сердце любого зрителя.

Вкус жизни

Кадр из фильма «Вкус жизни»

В фильме «Вкус жизни» героиня Кэтрин Зета-Джонс Кейт работает шеф-поваром в популярном ресторане Нью-Йорка. Для неё готовка не просто работа, а смысл жизни. После трагической смерти своей сестры, Кейт берёт под опеку её дочь. Совмещать дом и любимую работу становиться всё сложнее, к тому же женщине навязали в су-шефы амбициозного начинающего повара Ника. Отношения главных героев не складываются, однако по мере развития сюжета они притираются друг к другу, находят свой вкус жизни и становятся сплочённой командой, создавая яркие, сочные и крайне аппетитно выглядящие кулинарные творения.

Ешь, молись, люби

«Ешь, молись, люби» — история Элизабет Гилберт . Она с первого взгляда является весьма успешной и счастливой женщиной — хорошая работа, красивые мужчины рядом и полный достаток. Но в один прекрасный день героиня понимает, что всё это не то, и нужно полностью менять вектор развития своей жизни. Элизабет бросает работу, дом и решает посетить несколько стран мира — Италию, Индию и Индонезию. В Италию героиня приезжает, чтобы изучить свои гастрономические вкусы и полностью погрузиться таинство кулинарии. Этот аспект в фильме снят подробно и реалистично, блюдо будто бы вылезают из экрана и манят к себе голодных зрителей. Без вкусняшек данный фильм смотреть не рекомендуется — есть шанс захлебнутся собственной слюной.

Повар для президента

Кадр из фильма «Повар для президента»

В картине «Повар для президента» речь идет о женщине шеф-поваре Гортензии Лабори, которой в один день поступает заманчивое предложение поработать на кухне и высокопоставленного человека. Не ведая о личности «важной шишки», женщина приезжает в дом на Елисейский полях и понимает, что будет готовить для самого президента. Хорошо подумав, смелая Лабори соглашается на работу и начинает выдавать один кулинарный шедевр за другим. Фильм изобилует картинами приготовления и поглощения изысканных блюд французской кухни, так что с уверенностью можно сказать, что после просмотра никто не удержится от похода в ресторан.

Ну и как? Уже потекли слюнки? Однако насытив свой мозг образами восхитительных блюд, зрителю стоит заняться и голодом физическим. Попробовать самые разнообразные блюда в своем городе можно на фестивале «О, да! Еда!», который пройдёт уже в предстоящие жаркие выходные 21 и 22 июля в Санкт-Петербурге. Все кухни мира ждут едоков в Приморском парке Победы (станция метро «Крестовский остров»). Если вы любите вкусные и оригинальные блюда, то фестиваль будет для вас настоящим праздником живота! Приятного просмотра и аппетита!

Пробовала фильмы на вкус Лидия Михайлюк