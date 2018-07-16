Ещё
Ресторатор Эдуард Мурадян открыл заведение «Пицца и гриль»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Ресторатор Эдуард Мурадян открыл заведение «Пицца и гриль» 

Собака.ru 16 июля 2018
Фото: Собака.ru
Ресторатор Эдуард Мурадян открыл двери своего нового заведения — ресторана «Пицца и гриль» на улице Рубинштейна, 30. Основа меню — паста и классическая итальянская пицца на тонком тесте. Сейчас готовят восемь видов: «Маргариту», «Четыре сыра», острую «Пепперони», пиццу с прошутто, с беконом и маскарпоне, с грушей и горгонзолой, еще есть вегетарианская и рыбная. Пасту делают в трех разновидностях — фетучини «Альфредо» с креветками, пенне конфи с уткой и зеленую с артишоками и черри. Супов предлагают тоже три — куриный бульон и сезонные гаспачо и свекольный. На дровяном гриле делают стейки — от рибая до фланка, ребра, овощи и рыба — дораду, лосось и судак. В создании проекта поучаствовали постоянные партнеры Эдуарда. Интерьер придумал Михаил Бархин, оформивший многие предыдущие рестораны Мурадяна, включая «Москву», Publica и Korovabar. Продвижением будет заниматься Наталья Плеханова, вместе с Мурадяном сейчас ведущая кафе «Рубинштейн». Это его первое заведение со времени создания первого в России бутикового ресторана ЕМ в 2012 году.
Эдуард Мурадян, ресторатор Девиз нашего заведения — Ренессанс итальянской кухни в Петербурге: хотим вернуть любовь горожан к пицце и пасте, которые были у нас в городе главными блюдами начала 2000-х. Первую готовим прямо в зале — в электрической печи, пасты пока несколько видов, будем ее менять. У моего партнера Виктора Коновалова — собственное мясное производство, поэтому для продукты для нашего дровяного гриля у нас свои, от нашего стада. Поить станем вином: в закусках — буррата с моцареллой, оливки с артишоками, брезаола и зеленый салат.
Собака.ru: последние новости
8 идеальных гаспачо в ресторанах Петербурга Марина Лазарева: Хочу развивать не только свой бизнес, но и жизнь города В Петербурге открылся первый ресторан Black Star Burger
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение