Ресторатор Эдуард Мурадян открыл заведение «Пицца и гриль» 

Ресторатор Эдуард Мурадян открыл двери своего нового заведения — ресторана «Пицца и гриль» на улице Рубинштейна, 30. Основа меню — паста и классическая итальянская пицца на тонком тесте. Сейчас готовят восемь видов: «Маргариту», «Четыре сыра», острую «Пепперони», пиццу с прошутто, с беконом и маскарпоне, с грушей и горгонзолой, еще есть вегетарианская и рыбная. Пасту делают в трех разновидностях — фетучини «Альфредо» с креветками, пенне конфи с уткой и зеленую с артишоками и черри. Супов предлагают тоже три — куриный бульон и сезонные гаспачо и свекольный. На дровяном гриле делают стейки — от рибая до фланка, ребра, овощи и рыба — дораду, лосось и судак. В создании проекта поучаствовали постоянные партнеры Эдуарда. Интерьер придумал Михаил Бархин, оформивший многие предыдущие рестораны Мурадяна, включая «Москву», Publica и Korovabar. Продвижением будет заниматься Наталья Плеханова, вместе с Мурадяном сейчас ведущая кафе «Рубинштейн». Это его первое заведение со времени создания первого в России бутикового ресторана ЕМ в 2012 году.
Эдуард Мурадян, ресторатор Девиз нашего заведения — Ренессанс итальянской кухни в Петербурге: хотим вернуть любовь горожан к пицце и пасте, которые были у нас в городе главными блюдами начала 2000-х. Первую готовим прямо в зале — в электрической печи, пасты пока несколько видов, будем ее менять. У моего партнера Виктора Коновалова — собственное мясное производство, поэтому для продукты для нашего дровяного гриля у нас свои, от нашего стада. Поить станем вином: в закусках — буррата с моцареллой, оливки с артишоками, брезаола и зеленый салат.