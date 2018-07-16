Выходные в Костроме или Что делает Снегурочка летом

Что нам было известно до поездки о Костроме? Это город на Волге, входит в Золотое кольцо, здесь производят костромской сыр и зимой сюда стремятся все, кто верит в чудеса, для встречи с Дедом Морозом и его внучкой. Как оказалось, это такие скудные знания, что нам сейчас даже немного стыдно за это, но мы уже начали исправляться.

Где в Костроме жить

Гостиница на Волге

В Кострому мы приехали на автобусе из Суздаля, поэтому отсутствие автомобиля диктовало свои условия. Хотелось увидеть всё и всего за 5 дней, поэтому для нас было важно жить в центре, чтобы исторические достопримечательности и Волга были в шаговой доступности. Бутик-отель «Островский причал» (ostrovskij-prichal.ru), который находится в здании бывшего речного вокзала — вот наш выбор, которым мы остались весьма довольны. Мы жили в прямом смысле на Волге. Вода плещет под ногами, а проплывающие катера и корабли тихонько раскачивают понтон, на котором стоит отель. И это та самая «Ласточка», где усатый Паратов с горящими глазами Никиты Михалкова так притягательно соблазнял шмелём Ларису Огудалову , бесприданницу…

Совет: если вы будете жить на дебаркадере, обязательно купите на рынке свежие овощи, ягоды, сыр, хлеб и устройте себе вечером ужин на Волге. Почти во всех номерах есть столики и кресла, которые можно вынести на балкон (на палубу), комфортно на них устроиться и вглядываться в речные просторы.

Бутик-отель «Островский причал»

Что посмотреть в Костроме

Набережная Волги

Набережная Волги стала для нас одним из главных символов города. С неё у нас начинался день и там же он заканчивался. Мы ходили на пляж, резво играли в волейбол и с необыкновенным подъёмом провожали круизные теплоходы.

Совет: постарайтесь увидеть город и его окрестности с воды. Для этого отправляйтесь по Волге на прогулочном катере. Он ходит в пятницу, субботу и воскресенье от причала №2. За 30 минут прогулки с рассказом о Костроме вы заплатите 200 рублей (стоимость билета для взрослых, детский билет — 100 руб). Или вместе с костромичами отправляйтесь вверх или вниз по Волге на теплоходе «Москва-52». Это регулярные рейсы, почти общественный транспорт, но красоты от этого по берегам великой реки не меньше.

Набережная Волги

Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь

От нашей гостиницы до Ипатьевского монастыря (ipatievsky-monastery.ru) прогулочным шагом — 20-30 минут. Идём по городу, крутим головами, фотографируем. Подходим к мосту через реку Кострому, впадающую в Волгу и перед нами — белоснежный Ипатьевский монастырь. Именно здесь в 1613 году Михаил Романов — основатель будущей 300-летней династии русских государей — был избран на царство.

Ипатьевский монастырь

Даже если вы атеист, обязательно посетите монастырь. На его территории более 10 объектов, заслуживающих внимания как ценные исторические и архитектурные постройки плюс Церковный историко-археологический музей с богатой экспозицией о Романовых. В XIX веке в монастыре работали придворные архитекторы Константин Тон (автор Большого Кремлевского дворца и первого, разрушенного храма Христа Спасителя ) и Федор Рихтер, строитель романовских палат на Варварке в Москве. А какие там изразцы и настенные росписи! Вход в монастырь бесплатный, стоимость билета в музей — 100 руб.

Из экспозиции музея Ипатьевского монастыря

Совет: на территории монастыря, в Колокольне есть трапезная. Там продают монастырскую выпечку и домашние напитки (квас и морс). Бывает суп и горячее. Если хотите более сытной и разнообразной еды, идите на набережную, рядом с монастырём. В гостинице «Ипатьевская слобода» (www. i-sloboda.ru) есть одноименный ресторан. Цены там (для Костромы) средние, а что вы хотите — здесь самая золотая жила, путешественники мимо гостиницы проходят постоянно. Но даже для бюджетного туриста есть одна чудесная опция, которая понравится многим — это русское чаепитие за самоваром. За 650 рублей вы получаете 3 чайника чая, расстегаи, плюшки, гурьевскую кашу, оладьи и блины со сладкими начинками. В меню также были замечены пельмени, вареники, колдуны, каши, крупеник гречневый и гороховница (вылущенный горох, запеченный в сливках). Стоимость блюд от 90 рублей до 250 рублей за порцию.

Ипатьевский монастырьи гостиница «Ипатьевская слобода» рядом, дом под зелёной крышей на набережной

Музей-заповедник «Костромская слобода»

Будете в Костроме, топайте или приезжайте в музей-заповедник Костромская слобода (kostrsloboda.ru). Он находится рядом с Ипатьевским монастырём. Когда выйдите из его ворот, поверните налево и идите вдоль стен монастыря до Пороховой башни, после неё поверните налево и идите по дороге (примерно 15-20 мин.) до мощных деревянных ворот «Костромской слободы».

С конца 1940-х годов несколько экспедиций Академии архитектуры СССР изучали территорию Костромской области, в том числе и попадавшую в зону предстоящего тогда затопления. Именно с целью спасения от затопления и были перенесены в безопасную городскую черту несколько первых памятников деревянной архитектуры.

Есть в деревянных домах особая стать. Они живые и их только надо уметь разговорить, и научиться слушать. Каждая изба и постройка в музее именно такая. «Очелье оконного наличника» — подпись под одним из экспонатов. Словно слова какого-то древнего заговора на уют, благодать и мир в доме, но только заговор этот можно потрогать руками.

Экспозиция музея-заповедника «Костромская слобода»

Обязательно погуляйте по территории музея, купите что-нибудь на память из берёзовой капы, покатайтесь на лодках, не забудьте про фото и непременно отправляйтесь на интерактивную программу. Если её ведёт Ольга Николаевны — совсем хорошо. Мы были гостями программы про печку. Рассказ Ольги Николаевны под горячий чай и пряники из хлебянки это что-то. Мы научились пользоваться ухватом и сажать чунунки в печь, узнали, кто такая кашница и как она помогала маленьким девочкам в науке правильного приготовления каши, увидели, что такое выносные чашки и сколько чая надо наливать в чашку, чтобы разговор был долгим и дорогой гость подольше задержался.

Ольга Николаевна, знатная рассказчица, сотрудник музея-заповедника «Костромская слобода»

Кстати, кашница — это куколка, набитая крупой и перевязанная ниточкой. Она, а точнее ее размер — своеобразная наглядная подсказка для тех, кто хочет правильно сварить кашу. Вот её рецепт: по пояс — крупицы, по шею — водицы, по макушку — кашицы.

Совет: на сайте музея-заповедника в свободном доступе есть этнографические материалы. Обязательно изучите их, пройдя по ссылке «Издания музея» и «Электронная библиотека».

На территории музея-заповедника «Костромская слобода»

Блошиные рынки Костромы

В городе есть три антикварных магазина, но настоящие сокровища, которые находишь сам среди видавших виды, потрепанных вещей, можно обнаружить на двух блошиных рынках Костромы. На «блошках», когда и для продавца, и для покупателя «хороводы» вокруг старья уже даже не средство заработка и траты денег, а увлекательный аттракцион. Это место для тех, кто любит старьё и умеет в нём разбираться или просто знает: «эта ложечка мне нужна» или «без этой брошки я отсюда не уйду».

Один блошиный рынок располагается около памятника Ивану Сусанину — на Сусанинской площади. Здесь продаются монеты, винтажные украшения, гармошки, подстаканники, грампластинки, рюмки, сервизы, столовые приборы и многое другое. Больше всего продавцов собирается в выходные, особенно в солнечные летние выходные.

Есть ещё одно подобное место, которое местные называют просто «развал». Здесь торговцы — дядьки со всевозможными железками, начиная от деталей автомобилей и велосипедов и заканчивая домашней утварью времён СССР и деревенским скарбом. Среди этого (для знающих) полезного и нужного «барахла» можно найти настоящие сокровища. Именно там мы купили изящные посеребренные чайные ложки производства Германии, предположительно конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века. Для ориентира: развал находится рядом с рестораном «Рога и копыта» на ул. Советская. Рынок работает в выходные с 9 до 13 ч.

Развал на ул. Советская

Магазин «Арт-полка»

Вас одолевает жажда шопинга даже на отдыхе или хотите привезти из путешествия в Кострому какой-нибудь особый, редкий сувенир — вам точно нужно придти в магазин «Арт-полка» (vk.com/artpolkakostroma) на ул. Чайковского, 9. Здесь продаётся всё (всё — в разумных пределах, конечно), что можно поставить на полку. Большинство вещей hand made. Сюда несут свои изделия мастера со всей Костромы и области. «Арт полка» почти торговый центр, столько здесь разного товара, только каждый торговый павильон уменьшен до размера полки. Наценки совсем небольшие и ассортимент большой (подушки, куклы, бижутерия, часы, шкатулки, мыло, украшения и сумки из натуральной кожи, блокноты, галстуки-бабочки, предметы из гальванопластики, магнитики (куда без них) и многое другое).

Магазин «Арт-полка»

Окрестности Костромы, обязательные для посещения

Сумароковская лосиная ферма

Сумороковская лосиная ферма (www.loseferma.ru) — единственная в своём роде. Только здесь в России выращивают лосей для сбора у них молока. Лосеферма в деревне Сумароково появилась в 1963 году. Сначала здесь планировали заниматься мясом лося, но скоро поменяли своё мнение и сконцентрировались на молоке.

Жирность молока в несколько раз больше коровьего — 8-12% (против 6-8% коровьего), а по лактозности оно почти догоняет женское молоко. Лосиное молоко без запаха. Минимум сахара и максимум микроэлементов, делает его чрезвычайно полезным, но горьковатым спустя 2-3 дня.

Молоко лосихи нельзя кипятить, а только отстаивать и лучше его пить спустя 8 часов после дойки. Жир распределяется по молоку почти равномерно, не образуя сгусток, а только тонкую плёнку. Вкус натурального напитка мягкий, обволакивающий рот. С конца мая по сентябрь его можно купить на ферме. 1 литр стоит 1200 руб., но перевозить ценный продукт на большие расстояния (например, до Москвы) можно только замороженным. В таком виде оно хранится в морозилке до 6 месяцев, сохраняя все свойства свежего. Размораживать его просто: при комнатной температуре, непосредственно перед употреблением в эмалированной посуде.

Кстати, это молоко заказывает для московского ресторана White Rabbit его бессменный шеф-повар Владимир Мухин . Сначала из лосиного молока в звёздном ресторане делали помадку, а потом перешли на эскимо.

Сами лоси — большеголовые, странно собранные симпатяги, живут примерно 16 лет. Они способны проплыть 20 км по реке, любят ивняк, рябину и полевые цветы. Морковка для них как шоколад, овсянка — лакомство. Они едят мухоморы и любят запах солярки.

Сумароковская лосиная ферма — время обеда

На сумароковской ферме живут примерно 30 животных, почти только одни лосихи. Они гуляют на свободе, подыскивая себе женихов в дикой природе. Лоси мальчики после 2 лет начинают представлять опасность для людей, считая их своими конкурентами, и их продают.

Лосихи сумароковской фермы

Маленьких лосят забирают у лосихи почти сразу после рождения, и мамой им становится сотрудник фермы. А доярка для лосихи — детёныш. Одна такая доярка показалась нам вылитой Снегурочкой: такая она была ладная, синеглазая и гармоничная с природой. Летом ищите внучку Дед Мороза именно на сумароковской лосиной ферме. Снегурочка летом работает там дояркой.

До фермы из Костромы мы добирались на такси, чего и вам желаем. Дорога хорошая, займет не более 30 минут, и поездка будет стоить не более 400 рублей. На все путешествие, без учёта дороги, закладывайте минимум 3 часа, а если вы с детьми, то и больше. Детвора наверняка захочет больше времени провести с лосями и обязательно зависнет в сувенирном киоске.

Совет: с конца июня лосей можно гладить и кормить специальной едой. А еще в это время вам покажут маленьких лосят в вольерах. Гладить их нельзя, а вот фотографировать — сколько душе угодно. Только продумайте обувь для поездки на ферму, поскольку ходить придется по деревянным настилам среди земли и травы.

Лосята сумароковской лосиной фермы на отдыхе

Где в Костроме есть

Ресторан «Дорогая, буду поздно»

И было нам там интересно, вкусно и душевно… Рекомендуем ресторан «Дорогая, буду поздно» (www.budupozdno.ru) к посещению! Как хорошо, что владельцам заведения 4 года тому назад хватило ума переделать алко-трэш с танцами на столе в достойное заведение про еду. Теперь это мясной ресторан, где кроме фермерского мяса (в меню только говяжьих стейков 8 наименований, от 580 руб. за 250 г) готовят осетрину, форель, кролика, подают крафтовое пиво и местные настойки, колдуют над приготовлением ферментированных соусов из черемши, чеснока и копченого сусла. Во главе всего этого буйства костромского вкуса стоит шеф-повар Евгений Нечаев, который работает здесь со дня окрытия «Дорогая, буду поздно». Честная еда за честные деньги = большие порции и разумный чек — это главная идея заведения. Рекомендуем заказать салат мясной из 3 видов мяса с арахисовой заправкой (270 руб.), крем-суп капуччино из белых грибов (240 руб.), драники с осетриной (310 руб.), костромской медовик (180 руб.) и гречневое мороженое с костромским зефиром и воздушной пшеницей (150 руб.).

Мясо в ресторане «Дорогая, буду поздно» готовится на гриле «зелёное яйцо»

Время текло неторопливо, еда была вкусной — отличный повод для размеренной беседы с Евгением о гастрономической жизни Костромы.

«Обязательно попробуйте сыры «Волжанка», например, козий. Хороша брынза торговой марки «Апраксинские сыры». Местный кролик (ТМ «Русский кролик») — тоже отличный продукт. Он выращивается недалеко от города в селе Кузнецово. Любителям хлеба рекомендую попробовать хлеб судиславского хлебозавода, например, бородинский. А гурманам — чёрную икру волгореченского осетра. Да и просто осетрину поесть — это тоже здорово. Если хотите увезти с собой съедобный сувенир, купите иван-чай из города Макарьев, костромскую чёрную соль и консервированные грибы ТМ «Царь Берендей».

А вот топ городских заведений от Нечаева, куда надо сходить поесть: «Самый известный и заслуженный ресторан Костромы — это ресторан „Славянский“. За атмосферой идите в „Старую пристань“. Хотите авторской кухни, вам нужен или ресторан при отеле „Круиз“, или ресторан при отеле Old Street. В последнем налегайте на морепродукты и свежеиспеченный хлеб. Ищите простую деревенскую кухню, езжайте в экоотель „Романов лес“ (37 км от Костромы). И, несомненно, если только вы не вегетарианец, обязательно зайдите в нашу чебуречную в Торговых рядах. Местные чебуреки того стоят!».

Совет: съедобные сувениры покупайте в гастроуголке ресторана. Там они проверенного качества и почти без переплаты.

Одно из блюд ресторана «Дорогая, буду поздно»

Ресторан «Славянский»

Если вы спросите у костромича: куда в городе сходить поесть, он, скорее всего, назовёт ресторан «Славянский» (slavyanskiy-kostroma.ru). Туда же вас направят многочисленные бумажные и онлайн путеводители. Ресторан находится в самом центре города, на Молочной горе. Ему уже более 13 лет и всё это время он полон туристами, свадьбами, юбилеями. Здесь гуляют широко и громко — по-русски.

Ресторан состоит из двух залов и отдельного зала с плетёной мебелью для небольшой компании до 12 человек.

Елена Тиханова возглавляет кухню ресторана вот уже 9 лет. Она готовит русскую еду: обильную, сытную, щедрую и из сезонных продуктов. Утка, кролик, судак, карп, стерлядь, грузди, опята, брусника, клюква плюс поддержка в виде пельменей, блинов и пирогов — без этого «Славянский» просто невозможно представить.

Рекомендуем заказать салат с говяжьим сердцем и свеклой (230 руб.), галантин из птицы и свинины (180 руб.), солянку мясную с почками (245 руб.), филе волжского судака с душистыми кореньями (420 руб.) или ножку домашней утки на «сене» из молодых овощей (360 руб.) и черёмуховый торт (150 руб.).

Сюда невозможно заскочить перекусить, сюда надо придти, сильно проголодавшись, и поесть от души — заранее внимательно изучив обильное меню. Мы так и сделали, а когда к нам за стол присела Елена, трапеза наша растянулась за милой беседой на три часа. За это время мы узнали, что кроме вышеназванных шеф-поваром «Дорогая, буду поздно» ресторанов, гостям города стоит обратить внимание на следующие места общепита: «ДудкиБар» — за веселую и непринуждённую атмосферу любимое заведение Елены с европейской и японской кухней, ресторан «Метелица» с русско-европейским меню и восточный ресторан «Белое солнце».

Совет: местное варенье и настойки здесь отменные. Купите обязательно! Особенно прекрасно варенье из войлочной вишни, ревеня и огурцов. А за «Анисовкой» и «Спотыкачем» можно ещё раз в Кострому приехать!

Салат с говяжьим сердцем и свеклой из меню ресторана «Славянский»

Чебуречная в Торговых рядах

Обнаружили чебуречную мы случайно (ещё до беседы с шеф-поваром «Дорогая, буду поздно»). Просто отправились гулять по городу и не могли пройти мимо внушительных торговых построек конца XVIII — начала XIX веков, которые занимают несколько кварталов от Сусанинской площади до бывшего кремля в самом центре Костромы. Торговые ряды были построены во времена екатерининской городской реформы и сейчас производят мощное впечатление своей продуманностью и величавой красотой. Кстати, недалеко от чебуречной в Красных рядах есть небольшой музей «Губернский город Кострома».

К сожалению, геолокации «Чебуречная в Торговых рядах, Кострома» нет, почему нет — неизвестно. А ведь чебуреки и их цена просто обязывают такой метке быть. Можно много говорить о своих гастрономических пристрастиях, но местные чебуреки — это вещь! Попробовать их надо обязательно, чтобы потом придти ещё и, отстояв длинную очередь, присесть за столик рядом с туристом из Иваново или Китая и, обжигаясь и капая масло на салфетки, руки и даже одежду, есть подрумяненное тесто и сочную мясную начинку. Есть, и сожалеть: и почему же был куплен только 1 чебурек.

Чебуреки и компания

Быстро-кафе Pita grill

Опять нет такой геолокации! Pita grill (vk.com/pitagrillme) располагается в Торговых рядах почти напротив Пожарной каланчи. Это городское кафе с приятным светлым интерьером и хорошей идеей меню. Сюда хорошо зайти позавтракать: 120 рублей стоит набор «двойная яичница, бекон и тосты», 240 руб. — набор «бургер классический, наггетсы, картошка фри и кола», 300 руб. — набор «двойной сэндвич, картошка фри и лимонад». Да, завтрак подаётся с 10 до 22 ч! Обслуживание в кафе ненавязчивое, можно сказать не слишком торопливое, но к чему спешить, если вы на отдыхе!

Шаверма в быстро-кафе Pita grill

Киоск на городском рынке «Пян-це»

Если с чебуреками всё понятно (их любят у нас повсеместно), увидеть на костромском рынке киоск с паровыми булочками пян-се было удивительно и приятно. Отлично, что местные производители не зацикливаются на дрожжевых пирожках и блинах, а готовят качественную заморскую еду. Пян-се — паровые булочки из Кореи. Тесто легкое и мягкое, мясная начинка богатая и сочная. Булочки большие и двух вполне достаточно для перекуса голодному мужчине. Как нам поведала продавщица, хозяйка киоска путешествовала по Дальнему востоку, пристрастилась к местной кухне и привезла к себе на родину идею приобщить костромичан к азиатской еде.

Совет: пян-се лучше есть сразу на месте — горячими. Когда они остынут, вся их прелесть пропадает и остается только просто тесто и просто мясная начинка.

Киоск на городском рынке «Пян-це»