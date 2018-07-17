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Фестиваль «О, да! Еда» пройдёт во Владивостоке
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Фестиваль «О, да! Еда» пройдёт во Владивостоке 

Prim.News 17 июля 2018
Он состоится 1-2 сентября.
В начале сентября во Владивостоке состоится российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда». «Gusto — не только участник, но и организатор фестиваля, поэтому ищите нас 1 и 2 сентября на Водно-спортивной станции ТОФ», — говорится в сообщении владивостокского гастробара.
Публикация от GUSTO gastrobar (@gusto.gastrobar)
13 Июл 2018 в 3:04 PDT  «О, да! Еда!» — это крупнейший российский гастрономический фестиваль. В 2016-2017 годах он прокатился волной по большим городам России — Москве, Петербургу, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Красноярску и другим. В 2018 году фестиваль впервые пройдет на Дальнем Востоке — во Владивостоке.
В дни проведения «О, да! Еда!» гостям предоставляется уникальная возможность попробовать блюда из особого фестивального меню, посетить Гастрономический театр, где проходят выступления лучших шеф-поваров со всей страны, принять участие в гастрономических состязаниях в Кулинарной студии и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время «круглых столов» и мастер-классов в Лектории.
Также помимо гастрономических активностей гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях по пикниковым видам спорта и получат возможность услышать «живые» выступления любимых музыкантов.
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