Фестиваль «О, да! Еда» пройдёт во Владивостоке

Он состоится 1-2 сентября.

В начале сентября во Владивостоке состоится российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда». «Gusto — не только участник, но и организатор фестиваля, поэтому ищите нас 1 и 2 сентября на Водно-спортивной станции ТОФ», — говорится в сообщении владивостокского гастробара.

Публикация от GUSTO gastrobar (@gusto.gastrobar)

13 Июл 2018 в 3:04 PDT «О, да! Еда!» — это крупнейший российский гастрономический фестиваль. В 2016-2017 годах он прокатился волной по большим городам России — Москве, Петербургу, Екатеринбургу, Нижнему Новгороду, Красноярску и другим. В 2018 году фестиваль впервые пройдет на Дальнем Востоке — во Владивостоке.

В дни проведения «О, да! Еда!» гостям предоставляется уникальная возможность попробовать блюда из особого фестивального меню, посетить Гастрономический театр, где проходят выступления лучших шеф-поваров со всей страны, принять участие в гастрономических состязаниях в Кулинарной студии и познакомиться с профессионалами ресторанной индустрии во время «круглых столов» и мастер-классов в Лектории.

Также помимо гастрономических активностей гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях по пикниковым видам спорта и получат возможность услышать «живые» выступления любимых музыкантов.