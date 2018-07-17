8 вещей, которые нельзя делать в барах

Нарушать правила можно по-разному. И если твои проступки не противоречат уголовному, административному или другим кодексам, это еще не значит, что ты все делаешь правильно. Существует еще ряд моральных и этических предписаний в любом месте, в котором находится более одного человека. Не знаем, замечал ли ты, но бар как раз такое место. Если только ты не ходишь туда в полдень понедельника, когда даже бармен отказывается принимать будничную действительность и время от времени уходит на кухню, чтобы поболтать с поварами. Перечисленные ниже правила не относятся даже к уставным запретам какого-то определенного заведения. Это всего-навсего традиционные заповеди барного этикета, которые должен учитывать любой человек, переступивший порог этой цитадели алкоголя.

1. Не проси дать пробу

Возможно, для некоторых это прозвучит странно, но каждый должен платить за свою выпивку. Не стоит просить у бармена пробу неизвестного тебе напитка, если он сам этого не предложит или если в баре нет такого правила. Халявщиков никто не любит, а уж тем более бармены, которые ежедневно вынуждены испытывать на себе хмельной энтузиазм многочисленных посетителей. Конечно, может быть такое, что тебе неизвестен тот или иной напиток, и ты вправе попросить бармена описать его состав. Хорошему бармену ответить на этот вопрос должно быть незатруднительно. Если вместо этого он предпочитает дать тебе напиток на пробу, то бармен он, конечно, так себе, но в данном случае это тебе даже на руку.

2. Не меняй расстановку мебели

Если вы пришли в бар большой компанией и одного стола вам мало, то вежливо поинтересуйтесь, есть ли возможность присоединить к нему еще один. Отказывают, как правило, редко. Но не следует самостоятельно двигать столы и переставлять стулья. Попросите персонал, и они сделают это за вас, а может, и вовсе предложат банкетный зал, о существовании которого вы могли не знать.

3. Не проси «усилить» твой напиток

Хорошо, если ты заранее знаешь крепость коктейля, который заказываешь. Просьба сделать его «покрепче» означает, что либо ты не доверяешь бармену, опасаясь, что он не выполнит пропорции, либо просто хочешь получить очередную халяву. Если есть желание, чтобы, например, в твоем виски с колой было больше виски, то попроси добавить туда двойную порцию. Таким образом ты дашь бармену четко понять, чего хочешь и что готов за это заплатить.

4. Не отрывай этикетки от пивных бутылок

Мы не осуждаем тебя за желание снять напряжение после тяжелой трудовой недели в баре, но не стоит давать волю своему нервному тику. Во-первых, это выглядит странно; во-вторых, на твоем столе после этого появится неоправданный мусор. Покусывание ногтей или громкое постукивание ногой по полу можно отнести сюда же.

5. Не делай музыкальные запросы

Если формат бара этого не предполагает либо там нет музыкальных автоматов, то ты должен смириться с тем, что играет внутри. Во многих барах за музыкальный фон отвечает персонал заведения, и вмешиваться в это не нужно. Если тебе категорически не нравится музыка, которая звучит в баре, то максимум, что ты можешь сделать в данной ситуации, — это просто уйти из него.

6. Не злоупотребляй дружелюбием бармена

В общении с барменом за стойкой нет ничего плохого. При его относительной незанятости он может делать вид, что ему на самом деле интересно, как ты отдыхал на прошлых выходных в Крыму и что все эти дни предательски лил дождь. Ты, в свою очередь, также можешь изображать вежливый интерес от его рассказов о работе и о том, что начальство совсем обнаглело, зарплаты маленькие, клиенты жадные и «вообще я ищу новое место». Но не стоит этим увлекаться слишком сильно. Иногда приветливость бармена — это всего лишь приветливость, а не карт-бланш тебе, чтобы излить на него все свои проблемы. Он бармен, а не твой психотерапевт. Твое желание поговорить с ним должно быть взаимным. И уж тем более не стоит отвлекать его, если он занят другими клиентами.

7. Не занимай лишнее пространство

Если ты вдруг оказался в баре в людное время, а у тебя с собой рабочий портфель или сумка с ноутбуком, то терпи это неудобство у себя на коленях. Но класть ее на барные стулья, в то время как свободных мест и без того не хватает, — не самая лучшая идея.

8. Не будь слишком настойчив с девушками

Мы могли бы назвать этот пункт «Не мешай отдыху других посетителей», но мы ведь понимаем, кто в первую очередь попадает в поле твоего внимания в баре. Мы столько писали о методах знакомства с девушкой и какие незыблемые правила нельзя нарушать, что ты и сам, наверное, все понимаешь. Но на всякий случай напоминаем: если девушка недвусмысленно дает понять, что общаться с тобой не хочет, то оставь ее в покое. Даже если ты уверен, что ей скучно, даже если она изначально обмолвилась с тобой парой фраз и даже (и это вообще обидно!) если она приняла от тебя угощение коктейлем. Все, что нужно знать про чаевые