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По-царски: чем кормили в Костроме царя Николая Второго и его семью
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По-царски: чем кормили в Костроме царя Николая Второго и его семью 

Kostroma.Today 17 июля 2018
Фото: Kostroma.Today
Накануне в России вспоминали о трагическом событии — расстреле царской семьи Романовых 100 лет назад. Интернет-портал KOSTROMA.TODAY рассказывает о важном эпизоде жизни Романовых — о том, как семья Николая Второго приезжала в Кострому, и как их принимали костромичи.
В архивах сохранилось роскошное меню царского обеда, который дали вечером 19 мая. Там фигурирует рыбка — «Таймень холодная», суп «Петр Великий», «Ланж телячий по-московски», «Жаркое утки и пулярки», «Абрикосы по-императорски», «Мороженое неополитанское», десерт, пирожки и салат.
Меню, кстати, напоминает современный глянцевый каталог — там даже буквы золотые.
Самый шикарный обед был дан 20 мая. Подавали стерлядь паровую, суп из молодой зелени, седло дикой козы с гарниром, жаркое — пулярки и цыплята, салат, спаржу с соусом, персики с мороженым, желе с земляникой на шампанском.
Романовы любили кормить и других. Когда царь принимал волостных старшин — глав сельских поселений, он распорядился, чтобы еду для них не сервировали заранее, остынет. Обед проходил в городском саду — примерно там, где сейчас Центральный парк.
Им предлагали: борщ с пирогом, жареные курицы с огурцами, сладкий пирог. Прилагались в качестве подарка от царской семьи и коробки конфет.
Кстати, как вспоминали царские приближенные, сам Николай Второй разносолов не любил — ел простую пищу. Но царский статус обязывал давать торжественные обеды.
Кстати, книгу, в которой описывались царские обеды в Костроме, после революции 1917 года запретили — до начала 1990-х годов. Возможно, чтобы не будить классовую ненависть — все-таки ни спаржи, ни артишоков в советских магазинах не продавалось.
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