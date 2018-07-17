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«Концепция не соответствует образу жизни». В Екатеринбурге закрыли кафе-гурмэ «Воронеж»
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«Концепция не соответствует образу жизни». В Екатеринбурге закрыли кафе-гурмэ «Воронеж» 

Вести Воронеж 17 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
Заведение не было прибыльным. Кафе-гурмэ «Воронеж» закрылось в крупнейшем уральском городе-миллионнике Екатеринбурге в воскресенье, 15 июля. Концепция «Воронежа» не соответствует образу жизни екатеринбуржцев, сообщили в группе заведения в соцсети со ссылкой на ресторатора Павла Берестовского. «Воронеж открылся в Екатеринбурге в декабре 2017 года. Согласно концепции, ресторан изначально был заточен „под потребности обеспеченного жителя мегаполиса“. — И хотя у нас масса позитивных отзывов по поводу кухни, к сожалению, текущего количества гостей недостаточно для того, чтобы заведение было в плюсе. Мы привыкли работать с продукцией самого высокого класса, в данном случае — это премиальное мраморное мясо и не можем пойти на ухудшение качества, чтобы выровнять экономику. А любой ресторанный проект — это не только хобби, но и в первую очередь бизнес, — добавил ресторатор. Аналогичное по формату заведение под брендом „Воронеж“ продолжает работать в Москве, владельцем является известный ресторатор Александр Раппопорт. Все представленные в меню блюда из говядины — это продукт из мяса бычков абердин-ангус, выращиваемых на фермах группы компаний „Заречное“ в Воронежской области. Екатерина Трещикова
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