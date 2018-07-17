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Оборот ресторанов и кафе Подмосковья в период ЧМ-2018 вырос на 20%
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Оборот ресторанов и кафе Подмосковья в период ЧМ-2018 вырос на 20% 

Rambler News Service 17 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Оборот подмосковных ресторанов и кафе в период проведения чемпионата мира по футболу вырос на 20%, сообщает министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
«В соответствии с проведенным министерством оперативным мониторингом, оборот ресторанов и кафе (во время ЧМ-2018) в среднем по Московской области вырос на 20%, при этом количество пробитых чеков выросло на 10%, а сумма, потраченная по одному среднему чеку — на 5%. Основной доход принесли ожидаемо увеличенные объемы продаж слабоалкогольных и безалкогольных напитков», — отметил министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников, слова которого приводятся в сообщении.
«Если говорить о популярности различных блюд, то на первых местах по спросу среди населения находились традиционный шашлык, всевозможные закуски к пиву, борщ и солянка», — добавил он.
Несмотря на то, что финансовые итоги прошедшего чемпионата мира по футболу еще не подведены, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что доходы сектора общественного питания региона оказались выше понесенных затрат, заключил Посаженников.
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