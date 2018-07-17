5 трендов кейтеринга 2018 года

Лето — время пикников, причем не только простых, но и корпоративных, торжественных, оригинальных, разных. С кейтеринговой службой организовать внезапный фуршет на свежем воздухе можно почти без усилий. Вместе с сайтом для заказа еды Catery я расскажу об основных кулинарных тенденциях выездных мероприятий этого года.

1. Бургеры

Бургеры уверенно опережают роллы и пиццу по популярности среди готовой еды. Мало того, что очередь в любой Макдональдс не сильно поредела со времен запуска их первого ресторана в 1990 году, так еще и Тимати полтора года назад открыл BlackStar Burgers и запустил новую волну бургеромании. Наслаждаться бургером можно не только в специально отведенном для этого месте или дома за ужином. BlackStar Burgers вместе с Catery запустил кейтеринг и теперь доставляет наборы еды на корпоративные мероприятия и другие вечеринки. Есть большие бургеры в толпе людей было бы неудобно, поэтому ресторан создал оригинальные фуршетные форматы: сеты из канапе-бургеров и мини-бургеров, аккуратные закуски и десертные наборы с маффинами и печеньем. Делая заказ через Catery, ты получаешь бонусы, которыми можно оплатить следующую покупку. Чтобы получить первые 5 тысяч бонусов и приятную скидку, достаточно просто зарегистрироваться. Заказать кейтеринг от BlaskStar Burgers

2. Повар по вызову

Еще одна тенденция — заказывать на выездную вечеринку не только доставку еды, но и весь необходимый персонал. Если нужно, повар будет готовить еду прямо на месте. Официанты сервируют стол и обслужат гостей, а бариста распорядится напитками. Это особенно удобно на мероприятиях, где много людей. Занимаясь самообслуживанием, они наверняка создадут суету. С персоналом на столах всегда будет порядок, еда точно не остынет, и ее на всех хватит. Заказать кейтеринг с обслуживанием

3. Здоровое питание

Кейтеры не могли остаться в стороне от тренда на ЗОЖ, который с каждым годом привлекает в свой храм красоты и здоровья все больше адептов. Рестораны предлагают сбалансированные обеды на каждый день недели, овощные коробки, экзотические фрукты. Выбор диетических десертов очень велик, хватит на кофе-брейк для целого офиса ЗОЖников. Заказать кейтеринг со здоровой едой 4. Готовые сеты Рестораны идут на все, чтобы упростить покупателю выбор. Для тех, у кого нет времени или желания заказывать каждое блюдо в меню по отдельности, есть готовые сбалансированные сеты. Наборы с разными видами закусок рассчитаны на компании по 5, 10 и более человек. Сеты сгруппированы по типу мероприятия: фуршет, бизнес-завтрак, кофе-брейк. С ними организовать еду на вечеринку можно всего в пару кликов. Заказать готовые сеты

5. Вегетарианский фуршет

Большинство кейтеров старается угодить всем типам клиентов и дополняет меню вегетарианской кухней. Компании соревнуются в изобретательности и предлагают большой выбор вегетарианских блюд: овощные и фруктовые канапе, пиццы, салаты, овощи на мангале, веганские бургеры и десерты. Заказать вегетарианский кейтеринг

Для тех, у кого нет времени выбирать из большого списка заведений, у Catery есть консьерж-служба. Расскажи о своем мероприятии, и специалисты сервиса пришлют тебе подборку подходящих кейтеров, а потом помогут оформить заказ.