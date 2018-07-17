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Пассажиропоток московского метро за время ЧМ-2018 вырос на 300 тыс. человек в сутки
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Пассажиропоток московского метро за время ЧМ-2018 вырос на 300 тыс. человек в сутки 

ТАСС 1 час назад
Фото: ИА "МардовМедиа"
МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Суточный пассажиропоток метрополитена в Москве вырос на 3%, или на 300 тыс. человек в дни ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"За время чемпионата пассажиропоток метро вырос почти на 300 тыс. пассажиров в сутки. Это практически равняется населению Саранска — самого маленького из городов, принимавших ЧМ-2018", — сообщили в пресс-службе департамента.
Ежедневно метро пользуются около 9 млн человек.
Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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