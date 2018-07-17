Пассажиропоток московского метро за время ЧМ-2018 вырос на 300 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. Суточный пассажиропоток метрополитена в Москве вырос на 3%, или на 300 тыс. человек в дни ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"За время чемпионата пассажиропоток метро вырос почти на 300 тыс. пассажиров в сутки. Это практически равняется населению Саранска — самого маленького из городов, принимавших ЧМ-2018", — сообщили в пресс-службе департамента.

Ежедневно метро пользуются около 9 млн человек.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.