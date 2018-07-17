Московские рестораны и кафе благодаря ЧМ за июнь заработали 17 млрд рублей

МОСКВА, 17 июля. / ТАСС /. Рестораны и кафе Москвы в рамках проведения чемпионата мира заработали за июнь 2018 года 17 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей было заработано в центральных районах столицы. Об этом во вторник сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина на сессии Московского урбанистического форума, посвященной драйверам городской среды.

"Касательно того, какой экономический эффект получила столица от чемпионата мира. Это пока предварительные цифры — 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре", — отметила Сергунина.

По ее словам, поступления в бюджетную систему Москвы с учетом ЧМ составили 13,2 млрд рублей. А сами туристы потратили порядка 96,6 млрд рублей в Москве в первые дни чемпионата. Всего же в Москве на период турниров работали 12 тыс. кафе, ресторанов и закусочных, а также 2,6 тыс. веранд.

Матчи чемпионата мира по футболу проходили с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Московский урбанистический форум (МУФ, Moscow Urban Forum) — ежегодная международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов. Форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году мероприятие проходит 17-22 июля (деловая программа 17-18 июля) в открывшемся в сентябре 2017 г. парке «Зарядье».