Беляши против бургеров — что едят новосибирцы?

В Новосибирске бесчисленное количество традиционных пельменных и мест, где подают чебуреки, шаурму. В противовес русской кухне быстрого питания в каждом районе города появились международные сети фаст-фуда. И у беляшей, и у бургеров нашлись свои ценители.

«Пельмени можно и дома поесть»

Руслан

— Я регулярно питаюсь в фастфуде — практически всегда в бургерных. Самое главное отличие — это вкус. Дома такого обычно не съешь. Готовить бургеры самому очень долго и неудобно, поэтому я предпочитаю ходить куда-нибудь. Не думаю, что большие компании быстрого питания вытеснят когда-нибудь традиционную кухню с этого рынка. Ведь есть люди, которые не любят бургеры и перекусывают только в пельменных.

Иван и Ира — Мы ходим в сетевой фастфуд практически постоянно. Важно то, что в таких заведениях есть большое вкусовое разнообразие, постоянно появляется что-то новое, интересное. А пельмешки с беляшами можно и дома поесть! Зачем за этим ходить в заведения? Да и по цене, в среднем, что пельмени поесть, что бургеры — выходит примерно одинаково.

Адлет

— Предпочитаю беляшам и пельменям бургеры. Я и сам работаю в одном из заведений поваром. Как-то проникся всей этой тематикой, да и готовят там вкусно. Люблю курочку, картошку и все подобное.

«Расскажут интересную историю про повара из Грузии»

Никита

— Я редко питаюсь в фастфуде, но если и приходится, то мне по душе наша шаурма. В местах, где ее готовят, очень теплый прием, там тебе всегда рады. Пока готовят, обязательно расскажут какую-нибудь интересную историю про то, как повар приехал сюда из Грузии, например. Это все какое-то родное! В международном ресторане бургеров тебе никогда не окажут такого радушного приема — у них же просто нет на это времени. Поэтому мой выбор за традиционными блюдами.

Александр

— Я не совсем местный — из деревни. У нас там вообще бургеры не готовят — и хорошо. Фастфудом вовсе не питаюсь. Русскому человеку гораздо ближе беляши и чебуреки, нежели бургеры, крылышки и картошка фри. Все просто и вкусно, по-домашнему.

Айзада и Зарина

— Мы приехали из Казахстана, сегодня первый день здесь. У нас там на каждом углу разные бургерные и другие забегаловки. Сколько бы не хвалили фастфуд, мы считаем, что это очень вредная пища! Лучше есть нормальную еду, а заведения быстрого питания посещать не чаще раза в месяц. Понятно, что это и вкусно, и недорого, но здоровье дороже! Кстати, подскажите, где здесь можно перекусить?