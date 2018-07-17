Банк «ФК Открытие» хочет отсудить товарные знаки ресторанов Sbarro

МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Санируемый банк «ФК Открытие» требует в арбитражном суде Москвы обратить взыскание на находящиеся у него в залоге и принадлежащие кипрской I. P. Creations Enterprises Limited товарные знаки холдинга, развивавшего в России сеть ресторанов Sbarro, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск поступил в арбитраж в апреле. По данным из открытых реестров, на I. P. Creations Enterprises Limited зарегистрированы такие товарные знаки, как Sbarro, Yamkee, «Ёлки-палки», Planet of Hospitality, «Восточный базар».

На какие именно товарные знаки требует обратить взыскание банк, его представитель на заседании во вторник не уточнил. Он отметил, что интеллектуальная собственность заложена в обеспечение обязательств основного заемщика — ООО «Бразерс и компания», бывшего оператора российских ресторанов итальянской кухни Sbarro.

Арбитраж Москвы 22 июня по иску «Открытия» взыскал с ООО «Бразерс и компания», а также его солидарных соответчиков ООО «Бразерс и компания МСК», ООО «Бэстмил», ООО «Мега Фуд Восток» и кипрская Planet of Hospitality (Russia) Limited около 453 миллионов рублей долга по двум договорам кредитной линии, заключенным в 2012 и 2013 годах.

Компания «Бразерс и компания» входит в холдинг «Г. М. Р. Планета гостеприимства», который до 2017 года по франшизе развивал в России сеть ресторанов Sbarro. Холдинг также владел ресторанами «Ёлки-Палки», «Восточный базар», Yamkee, «Виаджио», «Маленькая Япония».

Sbarro — американская сеть ресторанов быстрого питания с блюдами традиционной итальянской кухни. На российском рынке бренд появился в 1997 году. Первый ресторан сети открылся в Москве в декабре 1997 года. Компания Sbarro была основана в 1956 году в Нью-Йорке иммигрантами из Италии Дженнаро и Кармелой Сбарро.