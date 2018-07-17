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В Петербурге создали аудиогид о дореволюционной кухне
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В Петербурге создали аудиогид о дореволюционной кухне 

АиФ Санкт-Петербург 17 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге выпустили аудиогид о еде, сообщают «Невский Новости».
В Эрмитаже появился аудиогид о еде. Организаторы фестиваля «О, да! Еда!» при поддержке руководства Эрмитажа выпустили специальный гид о гастрономических особенностях времен Петра I и после него.
Все желающие смогут воспользоваться новой услугой во время экскурсий или свободного посещения музея. Гид расскажет о кухне во времена первого российского императора. В том числе посетители смогут услышать о полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари.
По мнению авторов гида, экскурсия с аудиогидом поможет глубже понять эту тему. Гости и жители города смогут услышать рассказ о культурном контексте шедевров искусства. Плюс погрузиться в дух эпохи, узнать особенности сервировки, гастрономических привычек и правил.
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