В Петербурге создали аудиогид о дореволюционной кухне

В Санкт-Петербурге выпустили аудиогид о еде, сообщают «Невский Новости».

Эрмитаже появился аудиогид о еде. Организаторы фестиваля «О, да! Еда!» при поддержке руководства Эрмитажа выпустили специальный гид о гастрономических особенностях времен Петра I и после него.

Все желающие смогут воспользоваться новой услугой во время экскурсий или свободного посещения музея. Гид расскажет о кухне во времена первого российского императора. В том числе посетители смогут услышать о полотнах, посвященных еде, и кухонной утвари.

По мнению авторов гида, экскурсия с аудиогидом поможет глубже понять эту тему. Гости и жители города смогут услышать рассказ о культурном контексте шедевров искусства. Плюс погрузиться в дух эпохи, узнать особенности сервировки, гастрономических привычек и правил.