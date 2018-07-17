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PIR EXPO запустило бизнес-игру для тех, кто интересуется Horeca
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PIR EXPO запустило бизнес-игру для тех, кто интересуется Horeca 

Особое блюдо 17 июля 2018
Фото: Особое блюдо
За несколько месяцев до открытия XVIII всероссийского саммита рестораторов и отельеров ПИР ЭКСПО 2018, организатор мероприятия, компания ПИР запускает бизнес-игру «PIR EXPO 2018. Повысь свой уровень» За несколько месяцев до открытия XVIII всероссийского саммита рестораторов и отельеров ПИР ЭКСПО 2018, организатор мероприятия, компания ПИР запускает бизнес-игру «PIR EXPO 2018. Повысь свой уровень».
С 1 июля 2018 года, на официальном сайте компании www.pirexpo.com можно попробовать свои силы в прохождении 2D аркады «PIR EXPO 2018. Повысь свой уровень». Выбирая между четырьмя главными персонажами, а именно — шеф-повар, барриста, консьерж и франчайзи, необходимо проходить основной уровень игры перепрыгивая препятствия и собирая бонусы, в каждом из которых содержится интересная и познавательная информация о кофе, гостиничном и ресторанном бизнесе.
Главной мотивацией в прохождении игры будет выигрыш 10% скидки на входной билет на выставку ПИР ЭКСПО 2018, которая пройдет с 24 по 27 сентября 2018 года в третьем павильоне столичного Крокус Экспо.
Повысь свой уровень с PIR EXPO!
ПИР—ОТЕЛЬ — для профессионалов гостиничного бизнеса
ПИР—РЕСТОРАН (Оснащение ресторана. Продукты питания)» — для профессионалов ресторанного бизнеса,
ПИР—КОФЕ — для профессионалов индустрии кофе и чая,
ПИР—ФРАНЧАЙЗИНГ— выставка франшиз и готового бизнеса в индустрии гостеприимства.
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