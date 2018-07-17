Ещё
Сколько принято оставлять на чай
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Сколько принято оставлять на чай 

Рамблер 17 июля 2018
Фото: depositphotos.com
Зачастую, перед тем как оплатить счет в ресторане, мы задаемся вопросом, стоит ли оставлять чаевые, а если стоит, то сколько. Попробуем с этим разобраться.
В разных странах существуют принятые нормы для суммы чаевых, однако в любом случае решать этот вопрос придется только самому гостю. Как правило, считается верным оставлять от 5 до 15 процентов от всей суммы счета. В России самой распространенной суммой чаевых считается 10 процентов от заказа. Опять же эта норма может варьироваться в зависимости от того, заказали вы на 300 рублей или банкет на полмиллиона.
А вот оставлять ли вообще чаевые или нет — тоже вопрос индивидуальный. Каждый гость сам решает, насколько ему понравилось обслуживание и что позволяют его возможности. Сами официанты отмечают, что это процедура, конечно, необязательная, и обслуживающий персонал обязан стараться понравиться гостю в любом случае, вне зависимости от того, оставит ли тот дополнительное вознаграждение.
Но не стоит забывать, что, как правило, работники сферы обслуживания кафе и ресторанов получают минимально возможный оклад, и основной их заработок — чаевые. То есть, иными словами, официанты живут на то, что им оставляют в качестве бонусов посетители.
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение