Сколько принято оставлять на чай

Зачастую, перед тем как оплатить счет в ресторане, мы задаемся вопросом, стоит ли оставлять чаевые, а если стоит, то сколько. Попробуем с этим разобраться.

В разных странах существуют принятые нормы для суммы чаевых, однако в любом случае решать этот вопрос придется только самому гостю. Как правило, считается верным оставлять от 5 до 15 процентов от всей суммы счета. В России самой распространенной суммой чаевых считается 10 процентов от заказа. Опять же эта норма может варьироваться в зависимости от того, заказали вы на 300 рублей или банкет на полмиллиона.

А вот оставлять ли вообще чаевые или нет — тоже вопрос индивидуальный. Каждый гость сам решает, насколько ему понравилось обслуживание и что позволяют его возможности. Сами официанты отмечают, что это процедура, конечно, необязательная, и обслуживающий персонал обязан стараться понравиться гостю в любом случае, вне зависимости от того, оставит ли тот дополнительное вознаграждение.

Но не стоит забывать, что, как правило, работники сферы обслуживания кафе и ресторанов получают минимально возможный оклад, и основной их заработок — чаевые. То есть, иными словами, официанты живут на то, что им оставляют в качестве бонусов посетители.