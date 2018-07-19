На фестивале Eat Film Festival покажут фильмы о еде, да еще и накормят

В Москве с 19 по 22 июля впервые пройдет неожиданно масштабный фестиваль кино о еде Eat Film Festival от авторов не менее примечательного кинофестиваля о духе времени Beat Film Festival. Отбор фильмов великолепный, но дополнительная программа даже лучше: там будут не только читать лекции и проводить публичные дискуссии, но и, что самое важное, кормить.

Вообще феномен кинематографа, посвященного еде, и видимое развитие этого интереснейшего поджанра в последние годы объясняются, как видится, изменением потребительских привычек современного кинозрителя. Документальное кино окончательно вышло из теле— и артхаусного гетто и ушло в онлайн-кинотеатры, туда, где среди гигантской аудитории подписчиков оно найдет своего зрителя, в данном случае — кучу гастроманьяков.

Это тот самый случай, когда можно расслабиться перед телевизором и посмотреть что-то душеспасительное, всесторонне приятное и, как говорится, аппетитное. Кулинария — это созидание, творчество, об этом всегда интересно смотреть кино. Кроме того, гастрономия и ресторанное дело в наше время — не просто продюсирование общепита для широкой публики, чтобы заработать на ней денег. Это глубокая наука с постулатами и теоретической базой и одновременно с этим — искусство, безграничный простор для творчества. Словом, идеальный кинематографический материал опять же.

То есть и поджанр документалок о еде развился от уровня передач «Смак» и «Кулинарный поединок» до чего-то значительного. Очень хороший пример — почти гениальная и уже почти классическая документалка «Мечты Дзиро о суши», в которой рассказывается о престарелом японце. Он с самого детства и до сих пор готовит суши и так наловчился, что устроил свой микроскопический ресторан в подвале какого-то офисного центра, и его забегаловке дали три мишленовских звезды, потому что он делает просто лучшие суши в мире. Это уже даже не кино о еде, а кино о чем-то значительно более глубоком, о призвании, которое важнее, чем все, от которого невозможно отказаться даже при большом желании.

А главный стриминговый сервис мира Netflix тем временем с пугающей регулярностью выпускает не просто фильмы, а целые документальные сериалы о еде. Причем не просто о знаменитых шеф-поварах (впечатляющий Chef’s Table) или о мировых кулинарных традициях (Cooking) один другого страннее: например, о непрезентабельно выглядящей еде, которая поразительна на вкус (Ugly Delicious), или о еде, в приготовлении которой используется марихуана (Cooking On High).

Eat Film Festival хоть и проходит впервые, использует лучшие мировые наработки в области гастрокинофестивалей. Ранее на Берлинском фестивале, одном из главных в мире, организовали похожую программу и пригласили туда шеф-поваров. Они готовили свои шеф-сеты, зрители их ели, а затем шли смотреть вдумчивое киноисследование творчества этого повара. В Москве будет примерно так же, и билетов еще полно по разной цене, хотя ужины, конечно, стоят дороже, чем все остальное.

Главные события фестиваля:

Открытие: фильм «Богини еды» и ужин от московских шеф-поваров-женщин

19 июля в 21:00, гастромаркет «Вокруг света» (Никольская, 10), билеты по 2000 рублей (и их еще много)

Кроме того, отдельно фильм «Богини еды» еще повторят 22 июля в 16:00 в «Октябре», билеты по 450 рублей

В мировой гастрономии есть очевидный сексистский тренд: шефов-мужчин (как звезд, так и вообще) намного больше женщин. Разобрать этот тренд призван фильм «Богини еды», где по такому поводу выскажутся сразу три обладательницы максимальной мишленовской степени — Анн-Софи Пик, Алиса Уотерс и Клер Смит.

Опровергнуть же закостенелые представления о профессии призван ужин, который пройдет даже перед показом (видимо, чтобы гендерная несправедливость выглядела для сытых зрителей еще более вопиющей). Как это принято в серьезных местах для фуди, выбирать по меню блюда будет нельзя, это шеф-сет, четыре подачи. Чтобы их приготовить, на одной кухне сойдутся в том числе женщины-шефы из «Кофемании», Moments, Chicha, то есть совсем не последних московских заведений. Десерт, между прочим, делает кондитер ресторана White Rabbit, объективно лучшего в столице (и одного из самых дорогих). А еще нальют два коктейля на основе дорогущего шотландского виски.

То есть цена за билет, конечно, большая, но явно окупается предоставленными за эти деньги благами. К тому же это лишний повод вернуться на Никольскую уже не во время ЧМ, тем более что будет весело не меньше, чем с иностранными болельщиками.

Фильм «Поиски Алена Дюкасса» и франкофильская вечеринка с особенной едой

20 июля в 21:30, летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького, билеты по 450 рублей (после показа будет вечеринка в кафе La Boule, тоже в Парке Горького, вход свободный, еда, конечно, за деньги)

Повтор: 21 июля в 19:30, Центр документального кино, билеты по 400 рублей (но их уже почти нет)

Если бы неожиданно, как в фантастическом фильме, на нашей планете вдруг исчезли бы все шеф-повара и остался бы на Земле только Ален Дюкасс , то он, учитывая масштабы его деятельности, мог бы заменить их так, что никто и не заметил бы. Режиссер-документалист провел с Дюкассом два года, увидел, как он летает по всему миру в поисках новых вкусов, открывает рестораны, даже варит сыр и делает шоколад, и во всем он достигает высот. Словом, можно посмотреть на то, чем живет один из самых успешных людей в мире.

Кстати, один из его важных трудов — это трехтомник рецептов, который учит, как питаться правильно, не переставая при этом есть вкусно, и, очень желательно, все что хочешь, а не что диетолог прописал. Гастрономический обозреватель ТАСС Елена Чекалова считает, что это едва ли не лучший способ если не похудеть, то хотя бы держаться какого-то заданного курса на здоровый образ жизни.

Приятный бонус: после первого из показов можно прогуляться по чуть остывшему Парку Горького до уютного кафе La Boule, самого французского во всех смыслах места в городе (там, например, можно поиграть в настоящий петанк), где русский молодой шеф-повар, ученик Дюкасса, только один вечер будет готовить несколько блюд по заветам учителя.

Дискуссия о том, как иностранные болельщики, приехавшие на ЧМ-2018, восприняли московские рестораны

22 июля в 15:30, публичная площадка InLiberty (Столярный переулок, 3, строение 1), бесплатно, но надо заранее зарегистрироваться

На этой неделе вся страна выдыхает после ЧМ, подводит итоги и думает о наследии. Такой же подытог, только ресторанного мира, решила подвести в своей публичной дискуссии Екатерина Дементьева , бывший главный редактор «Афиши», один из соавторов широко известного в узких кругах телеграм-канала «Психо Daily». Новая русская кухня развивалась убийственными темпами, и наконец кто-то со свежим, незамыленным московскими ресторанами взглядом смог оценить достижения отечественных рестораторов. Этот кто-то — зарубежный болельщик, конечно. Что же гостям понравилось, а что — нет, и самое главное, что нам со всем этим делать? Пока нет ответа, но на дискуссии спикеры наверняка что-то сформулируют.

Фильм «Муравьи на креветке» о нервных гастролях одного из главных шефов мира и лекция о нем 20 июля в 21:30, Garage Screen в Парке Горького, билеты по 400 рублей (перед фильмом в том же месте будет полуторачасовая лекция о главном герое фильма, бесплатная, но надо заранее зарегистрироваться)

Повтор: 21 июля в 21:00, Центр документального кино, но билетов уже вроде нет (хотя вдруг еще появятся)

Еще повтор: 22 июля в 18:00, кинотеатр «Октябрь», билеты по 450 рублей

Кроме того что вы традиционно заглянете на кухню к одному из главных шеф-поваров мира (в данном случае это Рене Редзепи, основатель Noma, большой экспериментатор с натуральными ингредиентами прямо из леса), это просто неожиданно убедительная документалка. Редзепи с коллегами выезжает из родной Дании и отправляется на шестинедельные, первые в своей жизни гастроли в Токио. Здесь есть неожиданная для гастрофильма кинематографичность. В данном фильме не так важна сама еда и ее приготовление, а важно напряжение, саспенс, который создается из-за того, что герои во главе с Редзепи пустились в авантюру, которая еще может не состояться. Они будто готовятся к сложнейшему ограблению, во время которого из-за любой мелочи вся афера полетит к чертям (как в каких-нибудь «Друзьях Оушена»).

Закрытие: ужин с Аделин Граттар

22 июля в 19:00, ресторан Touché (улица Рочдельская, 15, строение 22), билеты скоро в продаже

Как о любой хорошей вечеринке, о закрытии Eat Film Festival мало известно заранее. Точно заявлено, что в Россию приедет одна из героинь фильма «Богини еды» Аделин Граттар (повторят ли фильм при этом, непонятно), поговорит с желающими о самой картине и приготовит ужин.

Московские гастроли Граттар (которая, кстати, была героиней одного из эпизодов Chef’s Table France, спин-оффа уже упоминавшегося сериала Chef’s Table) — это важнейшее событие, даже если без кино. У ее парижского ресторана Yam’tcha, который находится недалеко от Лувра, одна звезда Michelin, но не думайте, что это мало: уже с одной звездой шефы автоматически становятся небожителями. Граттар готовит, исходя из сложной смеси традиций французской и китайской кухонь: посетители ее заведения описывают в отзывах гениальную паровую булочку бао с голубым сыром и вишней, жареную утку с баклажанами и фуа-гра со спаржей и ноткой сушеной цедры китайского мандарина. А еще приносят и вино, и чай одновременно. Это очень глубокий и, надо полагать, шокирующий вкусовые рецепторы симбиоз двух, наверное, важнейших гастрономий сегодняшнего дня.

Не стоит жадничать на билетах: во-первых, даже фильмы-то можно будет посмотреть еще где-нибудь, а вот шанс поесть то, что вам могут предложить в шеф-сете, может больше не представиться никогда. Это будет хороший вход в совершенно бескрайний фуди-мир сложных, необъяснимых, волнующих вкусов мировой и московской гастрономии.

Егор Беликов

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