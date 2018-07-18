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Голодных не осталось: новосибирский общепит вырос за счёт новых кофеен и фастфуда
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Голодных не осталось: новосибирский общепит вырос за счёт новых кофеен и фастфуда 

ngs.ru 18 июля 2018
Фото: ngs.ru
Сервис 2ГИС по просьбе НГС подсчитал, как в первом полугодии 2018 года изменилась структура заведений общественного питания в Новосибирске.
По данным 2ГИС, общее количество заведений общепита в границах Новосибирска продолжило расти, достигнув 2287 точек. Это на 4,7% больше, чем было в январе этого года. Данные не учитывают Красноообск, Кольцово и другие населённые пункты в пригородах.
В конце декабря — начале января по городу прокатилась волна закрытий ресторанов и кафе, и нынешний резкий рост можно отчасти объяснить именно этим провалом.
Самым динамично растущим форматом общепита остаётся кофейня. Количество заведений этого типа выросло на 15% — сейчас их 264. Среди ярких открытий этого года можно отметить, например, вторую точку Coffee Collection на Ленина, «Академию кофе» на площади Калинина и Teahupoo coffee в Академгородке.
Больше всего сейчас кофеен в Центральном (74) и Ленинском (43) районах, а меньше всего — в Дзержинском и Первомайском.
Продолжил расти и фастфуд, прибавивший 6,4%, — сейчас в городе 398 заведений этой категории. Здесь самым заметным событием можно считать появление первой в Новосибирске закусочной сети «Макдоналдс» с возможностью обслуживания не выходя из машины — «Макавто».
Продолжил расти и сегмент доставки готовой еды — количество таких организаций в справочнике увеличилось на 5,5%, достигнув 478 точек.
В целом, оборот общественного питания за первые пять месяцев этого года вырос в Новосибирске на 2,3%. Это значительно хуже, чем в прошлом году, когда за тот же период рост превысил 12%, а по итогам всего года общепит динамика достигла 17%.
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