Голодных не осталось: новосибирский общепит вырос за счёт новых кофеен и фастфуда

Сервис 2ГИС по просьбе НГС подсчитал, как в первом полугодии 2018 года изменилась структура заведений общественного питания в Новосибирске.

По данным 2ГИС, общее количество заведений общепита в границах Новосибирска продолжило расти, достигнув 2287 точек. Это на 4,7% больше, чем было в январе этого года. Данные не учитывают Красноообск, Кольцово и другие населённые пункты в пригородах.

В конце декабря — начале января по городу прокатилась волна закрытий ресторанов и кафе, и нынешний резкий рост можно отчасти объяснить именно этим провалом.

Самым динамично растущим форматом общепита остаётся кофейня. Количество заведений этого типа выросло на 15% — сейчас их 264. Среди ярких открытий этого года можно отметить, например, вторую точку Coffee Collection на Ленина, «Академию кофе» на площади Калинина и Teahupoo coffee в Академгородке.

Больше всего сейчас кофеен в Центральном (74) и Ленинском (43) районах, а меньше всего — в Дзержинском и Первомайском.

Продолжил расти и фастфуд, прибавивший 6,4%, — сейчас в городе 398 заведений этой категории. Здесь самым заметным событием можно считать появление первой в Новосибирске закусочной сети «Макдоналдс» с возможностью обслуживания не выходя из машины — «Макавто».

Продолжил расти и сегмент доставки готовой еды — количество таких организаций в справочнике увеличилось на 5,5%, достигнув 478 точек.

В целом, оборот общественного питания за первые пять месяцев этого года вырос в Новосибирске на 2,3%. Это значительно хуже, чем в прошлом году, когда за тот же период рост превысил 12%, а по итогам всего года общепит динамика достигла 17%.