5 новых мест в Казани, о которых вы могли не слышать

Летом новые кафе и рестораны в Казани открываются чуть ли не каждый день. Погода располагает. Правда, доживут ли они до зимы — непонятно, кафе такие непостоянные! Этим летом, например, в городе открываются вьетнамские закусочные.

Настоящих поваров из Вьетнама и вьетнамскую уличную еду обещает фошная «Chợ Vietnamese food». Поесть манговый салат, суп «Фо-бо» или попить манговый шейк можно на Жуковского. Посетители говорят, что у кафе уютный двор.

Кафе «Chợ Vietnamese food». Фото: instagram.com Ткнуть пальцем в гастрономическую карту Казани и не попасть в фошную теперь сложно. Еще одна — «Mr. Fo» — открылась на Островского. Можно подумать, что это то же кафе, что и в «Кольце». На самом деле нет. Просто названия похожи. Наверное, вся фантазия потратилась на разработку меню. Хотя во всех казанских фошных оно почти одинаковое.

Кафе «Mr.Fo». Фото: instagram.com Если манговое сумасшествие не для вас, можно сходить в блинную «Crepes» на Бутлерова. В меню блины с разными начинками. С ветчиной и сыром, колбасками пепперони, курицей и грибами или нутеллой с бананом, например. Есть завтраки и ланчи.

Блинная «Crepes». Фото: instagram.com Вместо «Дичи» на Айвазовского открылось кафе «De Grille». В меню мясо и овощи на гриле, стейки из говядины, бургеры и салаты.

Кафе «De Grille». Фото: instagram.com Еще одно новое место — кафе «Checkers» на Пушкина. В меню вафли. Точнее много вафель — сладкие и несладкие. Среди напитков ягодные и фруктовые смузи и шейки.

Кафе «Checkers». Фото: instagram.com Те, кому ходить в новые места некогда, могут устроить себе ранний завтрак прямо перед работой. Предлагаем семь мест, где можно поесть ранним утром в будни.

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