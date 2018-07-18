На территории дизайн-завода «Флакон» пройдёт Italian Summer Weekend

Каждый посетитель итальянских выходных найдёт для себя в программе что-то интересное: в рамках фестиваля с концертом выступит итальянский музыкант Federico Arnaldi, пройдёт выставка фотографий из Тосканы, а также приедет римский дизайнер Диего Маринелли, работающий в направлении «экологичный дизайн».

Гости Italian Summer Weekend смогут насладиться традиционной пиццей, пастой, оливками, редкими деликатесами и многим другим. Самым ожидаемым блюдом стало итальянское мороженое: участники фестиваля попробуют множество сортов джелато и проголосуют за понравившиеся вкусы.

В рамках выходных пройдут гастрономические мастер-классы, где можно будет научиться готовить итальянские блюда. На фестиваль приглашены профессиональные шеф-повара: Сергей Ерофеев приготовит ризотто с рукколой и крабом и салат с уткой, Виктор Чернов проведёт урок по флорентийской кухне, Сальваторе Бурго обучит приготовлению блюд из молодых сыров, а Игорь Феоктистов приготовит средневековый флорентийский бургер — лампредотто. Занятия будут проходить на главной сцене в течение трёх дней. Кроме кулинарных мастер-классов организаторы Italian Summer Weekend подготовили и много творческих: гости фестиваля смогут создать собственные венецианские маски, научатся работать с глиной и сделают керамические работы. Здесь пройдут лекции и открытые уроки итальянского языка. А для самых маленьких гостей будет работать детская студия «Самокат», где запланированы мастер-классы по росписи чашек и созданию ботанических коллажей.

Italian Summer Weekend пройдёт по адресу: ул. Большая Новодмитровская, 36, дизайн-завод «Флакон». Вход на фестиваль свободный. Время работы площадки: с 11:00 до 21:00. Подробную информацию и расписание можно узнать на официальном сайте. Статьи по теме Как приготовить настоящий итальянский ужин: 4 простых рецепта Как приготовить вкусную пиццу дома: 6 советов от шефа 3 вкуснейших рецепта прямиком из итальянской Тосканы 4 итальянских рецепта на обед

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