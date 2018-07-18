Ещё
«Толерантное» меню ввели для пассажиров «Стрижа»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Толерантное» меню ввели для пассажиров «Стрижа» 

Нижегородская правда 18 июля 2018
Фото: Нижегородская правда
фото lodecjinshu.com«Толерантное» меню ввели для пассажиров «Стрижа»Новая услуга теперь доступна пассажирам поезда «Стриж». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
При покупке билетов на поезд в первом классе или СВ, пассажиры могут заказать питание из кошерного или халяльного меню. Как отмечают в ГЖД, блюда приготовлены и упакованы по всем правилам халяля и кашрута. По стоимости блюда из «толерантного» меню не отличаются от классического. Заказать питание можно на сайте РЖД или в кассах дальнего следования. Дополнительно к уже приобретенным билетам, специальные блюда можно дозаказать не позднее, чем за 72 часа до отправления поезда.
Нижегородская правда: последние новости
«Собибор» Хабенского показали в самом сердце Нью-Йорка Выставка индустрии красоты пройдет в Нижнем Новгороде Фестиваль «Семья Нижегородская» пройдет в регионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке1
Похабный мордобой в телестудии «Останкино»7
9 комедий, которые не так просты, как кажется
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок2
Видео
04:49
Русалка и «обезьянник»: ДДТ выпустили новый клип
Концерты
01:49
Про Мориарти, врага Холмса, снимут сериал
ТВ
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:08
«Между рядами»: фильм о любви и трагедии
Кино
02:08
Что смотреть в кино на этой неделе
Кино Другое
05:05
Была ли Красавица Белль феминисткой
Кино С детьми
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
02:47
Почему артисты цирка обижаются на «циркачей»
С детьми
13:45
Фильмы ужасов, которые стали реальностью
Кино
09:00
Супергерои, сильно изменившиеся для кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение