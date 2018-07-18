фото lodecjinshu.com«Толерантное» меню ввели для пассажиров «Стрижа»Новая услуга теперь доступна пассажирам поезда «Стриж». Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
При покупке билетов на поезд в первом классе или СВ, пассажиры могут заказать питание из кошерного или халяльного меню. Как отмечают в ГЖД, блюда приготовлены и упакованы по всем правилам халяля и кашрута. По стоимости блюда из «толерантного» меню не отличаются от классического. Заказать питание можно на сайте РЖД или в кассах дальнего следования. Дополнительно к уже приобретенным билетам, специальные блюда можно дозаказать не позднее, чем за 72 часа до отправления поезда.