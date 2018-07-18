Екатеринбург выдал 122%! Кто выиграл от чемпионата мира по футболу в России?

Не стоит ждать, что чемпионат мира в России сильно повлияет на экономику нашей страны. Эффект, по оценкам экспертов, будет более чем скромный. Прирост ВВП в 2018 году возможен лишь на 0,1-0,2 п.п. — так считают в Центробанке . И все же от проведения чемпионата мира выиграли некоторые сферы бизнеса.

Крупнейший оператор фискальных операций «Платформа ОФД» провел собственное исследование — экспресс-обзор продаж в различных сферах бизнеса. В число инспектируемых вошли некоторые сегмент торговли и общественного питания.

Специалисты сравнили затраты потребителей за четыре недели чемпионата мира (с 11 июня по 8 июля) и за такой же период до старта турнира (с 7 мая по 3 июня). Оказалось, что сразу в трех секторах бизнеса отмечается рост выручки:

подарки/сувениры — на 54%

гостиницы/отели — на 16%

бары/рестораны — на 6%

При этом, стоит учитывать традиционный летний спад продаж. Но именно активность болельщиков во время чемпионата мира влияла позитивно на различные сферы бизнеса в России. Это стало возможно во многом благодаря гостям страны. Иностранцы, к примеру, тратили много из-за ослабевшего в очередной раз рубля. Виной тому, конечно же, антироссийский санкции. Об этом не раз говорили аналитики компании Moody’s.

В свою очередь, компания-производитель умных касс «Эвотор» подсчитала, что оборот кафе и ресторанов по всей России увеличился на 16%, а в городах, принимавших матчи ЧМ, на 31%. Интересно, что Москва не стала лидером в увеличении выручки. Столичные бары и рестораны, согласно исследованию «Платформы ОФД» смогли подняться в доходах лишь на 7%. Однако управляющий партнер Colliers International Николай Казанский считает, что оборот общепита в Москве таким образом вырос до пиковых предновогодних значений.

Тройка лидеров по сегменту «бары/рестораны» среди городов — участников ЧМ выглядит так:

Сочи — на 58%

Казань — на 49%

Самара — на 39%

Также аналитики отметили рост средних чеков в заведениях общепита.

в небольших кафе и столовых — рост на 19%, до уровня в 460 руб.

в ресторанах и барах — рост на 14%, до уровня в 1,6 тыс. руб.

в заведениях фастфуда — рост на 10%, до уровня в 330 руб.

Генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД» считает, что чемпионат мира в России принес серьезное увеличение среднего чека и числа покупок в Москве. «Многие кафе и рестораны вводили специальные предложения и даже отдельные блюда, а в магазинах работают акции — специально к ЧМ-2018. Как правило, такие решения особенно эффективно работают в центральных частях столицы», — заявил Баров.

Что касается гостиничного бизнеса, то доходы лучше всего росли в трех городах: в Москве — на 29%, в Самаре — на 24%, а в Ростове-на-Дону — на 22%. Кстати, по данным сервиса One Trip около 52% болельщиков предпочли жить во время мундиаля именно в традиционных гостиницах. Другой вопрос, что делать дальше с таким ростом выручки и туризма в городах-участниках чемпионата мира. Эксперты считают, что если ограничения по визам останутся неизменными, то даже хорошая туристическая реклама не поможет сохранить тенденцию на увеличение прибыли. Кроме того, не очень понятно, как именно «заманивать» туристов в Екатеринбург, Самару или Саранск. «Мы не ожидаем большого роста турпотока после ЧМ в Нижнем Новгороде», — свидетельствует о проблеме генеральный менеджер «Azimut Hotel Нижний Новгород» Александр Огарков

Но кто уж точно показал феноменальные цифры, так это сектор «сувениров и подарков». И тот самый не туристический Екатеринбург оказался в безусловных лидерах. Рост прибыли от продажи сувениров и подарков в среднем составил 122%! Это действительно уникальный показатель для города. Ближайшие преследователи — Москва и Санкт-Петербург имеют показатели — 62% и 22% соответственно.

Но скорее всего такой эффект не будет долгосрочным. Уже в начале августа, как прогнозируют эксперты, все вернется к обычным сезонным показателям. Резкого спада выручки можно будет избежать благодаря болельщикам-туристам, которые задержатся в России. Однако в целом такие показатели роста прибыли сохранить не удастся.