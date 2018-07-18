Ресторан из Черемушек победил в конкурсе «Московские мастера»

На территории парка «Сокольники» состоится финал городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Кондитер». Район Черемушки представлял ресторан на Нахимовском проспекте.

Тематика конкурсной программы выбрана в ходе голосования жителей Москвы на портале «Активный гражданин» и определена как «Традиционные десерты регионов России». В состав жюри вошли профессионалы высочайшего уровня — шеф-кондитеры предприятий общественного питания, победители и призеры российских и европейских чемпионатов и конкурсов. Специальным гостем стал знаменитый шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев — он провел кулинарный мастер-класс по приготовлению традиционных российских десертов.

Победителя определяли по нескольким критериям: насколько десерты гармоничны, пропорциональны и соответствуют выбранной тематике. Кроме того, важнейшим критерием оценки стали вкус и сложность приготовления кондитерского изделия. Ресторан, представляющий район Черемушки, получил диплом победителя конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Кондитер 2018» в номинации «За фантазию и оригинальность».