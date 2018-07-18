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«Биглион» запустил сервис для заказа еды через мобильное приложение
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«Биглион» запустил сервис для заказа еды через мобильное приложение 

RB.ru 18 июля 2018
Услуга по доставке еды уже доступна в Москве, Ставрополе, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Калуге, Белгороде, Самаре, Ярославле, Воронеже, Твери и «в ближайшее время» появится в других городах присутствия «Биглион».
Первыми партнерами проекта стали рестораны «Осетия», «Ирпирог», «Вкус Осетии», «Сяки Маки» и «Дока Пицца», уточнили в компании.
Чтобы сделать заказ, следует обновить мобильное приложение «Биглион» и выбрать функцию «Доставка еды» в категории «Рестораны и кафе».
Затем пользователь может выбрать предложение, отмеченное значком нового сервиса, и осуществить оплатиту заказа.
«Биглион» был создан в 2010 году, и на текущий момент имеет представительства в 57 городах России.
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