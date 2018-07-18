Директор «Патрик Паб»: «В пивоварении, в том числе крафтовом, встречаются „шмурдяки“. Но у нас их нет»

На челябинском Арбате среди шумных клубов и вездесущих бургерных спрятался небольшое заведение «Патрик Паб». Гостям здесь дают бесплатно продегустировать крафтовое пенное из кранов, а потом, не скупясь, наливают в бокал понравившиеся напитки. Корреспондент сайта CityGuide встретился с директором «Патрик Паб» Татьяной Пелленен и узнал, почему новые пабы и бары только помогают «Патрику», приносит ли заведение доход и что воруют в пабе не чистые на руку клиенты.

Татьяна, добрый день! Расскажите, сколько паб уже существует?

— Паб открылся ещё в ноябре 2014 года и несколько раз менял владельцев, а вместе с владельцами менялось и название: сначала «Лесопилка», потом Chillin'z Craft Bar & Shop, а потом и «Патрик». Под моим крылом бар работает второй год.

Почему решили, что будет именно паб, а не кафе или ресторан?

— Мы много путешествуем, и всегда отмечали, что в Челябинске не хватает традиционного европейского паба, где все без пафоса, куда можно зайти после работы на стаканчик-другой, поболтать с барменом или спокойно обдумать прошедший день. Нам кажется, что формат local pub многим пришелся по душе. Паб маленький, уютный, все друг друга знают, а если не знают, то быстро знакомятся. Ламповость — наше всё.

С чем было сложнее всего, когда только начинали свой бизнес?

— Сложнее всего было самим понять: вот он, твой паб. Недостаточно просто заплатить за бизнес, нужна ежедневная кропотливая работа. Само не завертится. Мы же новички в этом бизнесе, у всех нас есть параллельная совсем другая работа. Мы благодарны нашему бармену Рику, который вывез очень много, пока мы в себя приходили.

Как дела с конкуренцией, особенно на Кировке?

— Конкуренция есть — и слава Богу! Куча помещений на Кировке сдавалась в аренду — такая тоска брала. Но чудо! Здесь стали открываться крафтовые бары, Кировка снова ожила. Сейчас уже три, скоро откроется еще один. В нашем деле конкуренция играет на всех нас: больше людей узнает про крафт, ведь рынок крафтового пива в России пока мал. Здорово, когда у человека есть возможность переходить из бара в бар, тусить здесь и там — жизнь бьет ключом.

Как решаете, какой крафт закупать?