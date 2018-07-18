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Директор «Патрик Паб»: «В пивоварении, в том числе крафтовом, встречаются „шмурдяки“. Но у нас их нет»
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Директор «Патрик Паб»: «В пивоварении, в том числе крафтовом, встречаются „шмурдяки“. Но у нас их нет» 

Хорошие новости 18 июля 2018
Фото: Хорошие новости
На челябинском Арбате среди шумных клубов и вездесущих бургерных спрятался небольшое заведение «Патрик Паб». Гостям здесь дают бесплатно продегустировать крафтовое пенное из кранов, а потом, не скупясь, наливают в бокал понравившиеся напитки. Корреспондент сайта CityGuide встретился с директором «Патрик Паб» Татьяной Пелленен и узнал, почему новые пабы и бары только помогают «Патрику», приносит ли заведение доход и что воруют в пабе не чистые на руку клиенты.
Татьяна, добрый день! Расскажите, сколько паб уже существует?
— Паб открылся ещё в ноябре 2014 года и несколько раз менял владельцев, а вместе с владельцами менялось и название: сначала «Лесопилка», потом Chillin'z Craft Bar & Shop, а потом и «Патрик». Под моим крылом бар работает второй год.
Почему решили, что будет именно паб, а не кафе или ресторан?
— Мы много путешествуем, и всегда отмечали, что в Челябинске не хватает традиционного европейского паба, где все без пафоса, куда можно зайти после работы на стаканчик-другой, поболтать с барменом или спокойно обдумать прошедший день. Нам кажется, что формат local pub многим пришелся по душе. Паб маленький, уютный, все друг друга знают, а если не знают, то быстро знакомятся. Ламповость — наше всё.
С чем было сложнее всего, когда только начинали свой бизнес?
— Сложнее всего было самим понять: вот он, твой паб. Недостаточно просто заплатить за бизнес, нужна ежедневная кропотливая работа. Само не завертится. Мы же новички в этом бизнесе, у всех нас есть параллельная совсем другая работа. Мы благодарны нашему бармену Рику, который вывез очень много, пока мы в себя приходили.
Как дела с конкуренцией, особенно на Кировке?
— Конкуренция есть — и слава Богу! Куча помещений на Кировке сдавалась в аренду — такая тоска брала. Но чудо! Здесь стали открываться крафтовые бары, Кировка снова ожила. Сейчас уже три, скоро откроется еще один. В нашем деле конкуренция играет на всех нас: больше людей узнает про крафт, ведь рынок крафтового пива в России пока мал. Здорово, когда у человека есть возможность переходить из бара в бар, тусить здесь и там — жизнь бьет ключом.
Как решаете, какой крафт закупать?
— Крафт отбирает наш бигбосс Сергей Ефимов. Он сам пивовар, но дело даже не в этом. Он болеет крафтом, бывает на всех фестивалях, знает все пивоварни. У него феноменальная память на вкусы, разбуди его ночью — он скажет, каков индекс горечи у какого-нибудь американского напитка. Маньяк, одним словом. Не будем скрывать, в пивоварении, в том числе крафтовом, встречаются «шмурдяки» (прим. ред: суррогатный некачественный алкогольный напиток), но у нас их не бывает.
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